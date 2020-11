Biden leder, men Trump setter sin lit til høyesterett

Presidentvalget i USA gikk som mange fryktet. Det kan, om president Donald Trump får det som han vil, bli avgjort av landets høyesterett.

Donald Trump hevder å ha vunnet presidentvalget i USA, men opptellingen viser foreløpig noe annet. Trump setter nå sin lit til amerikansk høyesterett og krever at sent ankomne poststemmer blir forkastet. Foto: AP / NTB

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Resultatene gir foreløpig Demokratenes kandidat Joe Biden en ledelse, men Trump tar ikke lett på tap. Det viste han også i en tale på valgnatten.

– Slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, hevdet Trump, som anklaget «en gruppe mennesker» for å svindle det amerikanske folk.

Trump lovet videre å gå til høyesterett med sitt krav om forkasting av poststemmer, som mange delstater kommer til å bruke flere dager på å telle opp.

Seks av de ni dommerne i høyesterett regnes som konservative, og tre av dem er utnevnt av Trump selv. Reaksjonene på talen lot derfor ikke vente på seg.

– Skandaløst, tordnet Bidens valgkampsjef Jen O’Malley Dillon.

Uansvarlig

Også flere av Trumps støttespillere var kritiske og kalte talen urovekkende, uansvarlig og farlig. Det samme gjør uavhengige eksperter.

– Å si at Demokratene har stjålet valget uten å ha beviser for det, undergraver tilliten til valgprosessen, mener Dag Blanck, som er professor i nordamerikastudier ved universitetet i Uppsala til TT.

Førsteamanuensis Hilde Restad er enig, men ikke overrasket.

– Trump har helt siden 2016 varslet at han ikke respekterer demokratiske spilleregler, sier hun til VG.

Demokratenes kandidat Joe Biden leder foreløpig etter tirsdagens presidentvalg i USA, men opptellingen av poststemmer kan ta flere dager. Foto: AP / NTB

Ny anklage fra Trump

Onsdag fastholdt Trump at Demokratene forsøker å «stjele» valget fra ham ved hjelp av omfattende fusk.

– I går kveld ledet jeg, ofte klart, i mange nøkkelstater som nesten uten unntak blir kontrollert og drevet av demokrater. Så, én etter én, begynte de på magisk vis å forsvinne ettersom overraskende hauger med stemmesedler ble talt opp, tvitrer han.

– SVÆRT UNDERLIG, og «meningsmålerne» tok fullstendig og historisk feil!, legger han til.

Valgekspertene er derimot mindre overrasket og viser til at mange av poststemmene kommer fra store byer der Demokratene tradisjonelt har stått sterkt.

Florida og Texas

Ifølge Election Project ved University of Florida er det avgitt over 160 millioner stemmer i årets valg, over 20 millioner flere enn ved valget i 2016.

Trump seiret i de to mest folkerike delstatene, Texas og Florida, som Demokratene hadde et håp om å kapre.

I Florida ser Trump ut til å ha fått en større andel av stemmene fra velgere med latinamerikansk bakgrunn enn han gjorde for fire år siden, først og fremst fra det konservative eksilmiljøet fra Cuba og Venezuela.

Biden ser ut til å ha fått 52 prosent av stemmene fra velgere med latinamerikansk bakgrunn, mens Hillary Clinton i 2016 fikk rundt 64 prosent av disse stemmene.

Ingen republikaner har de siste 96 årene vunnet presidentvalg uten å vinne i Florida, så for Trump var dette en svært viktig delstat.

Trump vant også i Texas, der et flertall av velgerne har stemt republikansk siden 1976, men der Biden og Demokratene i år hadde et lite håp om å sikre seg de 38 valgmennene.

Rustbeltet avgjør

Trump hevder også å ha vunnet i vippestatene Pennsylvania og Michigan i det som er kjent som rustbeltet nordøst i USA, selv om det gjenstår å telle mange stemmer der.

Foreløpige resultater gir Trump solid ledelse i Pennsylvania, men der er et stort antall poststemmer fra storbyer som Philadelphia og Pittsburgh ennå ikke talt opp, begge byer med mange demokrater.

I Michigan var det over 3 millioner velgere som stemte via posten. Der var det under 11.000 stemmer som skilte de to kandidatene ved forrige valg, og Trump er derfor alene med å utrope seg selv til vinner der.

Da 95 prosent av stemmene var talt opp onsdag, ledet Biden i delstaten med rundt 16.000 flere stemmer enn Trump.

Dersom Biden vinner i de to delstatene, får han med seg 36 valgmenn og tar et langt steg i retning av Det hvite hus.

Poststemmer avgjør

Vinner Biden i tillegg i Wisconsin, der han onsdag ettermiddag ledet med drøyt 20.000 stemmer, tyder mye på at han blir president. Det samme kan han bli dersom han skulle vinne enten i Georgia eller North Carolina.

Onsdag ettermiddag hadde Trump et forsprang på drøyt 100.000 stemmer i Georgia, men det gjensto å telle poststemmer fra storbyer som Atlanta.

Republikanerne går nå rettens vei i et forsøk på å få forkastet sent ankomne poststemmer i alle disse delstatene, selv om de er poststemplet før valgdagen.

Rundt 20 delstater har imidlertid forlenget fristen med å telle sent ankomne stemmer, og det er uklart om høyesterett kan overprøve dette.

Status quo i Kongressen

Selv om Biden tilsynelatende har gjort innhogg blant Trumps tidligere velgere, ser Demokratene ut til å ha gjort et heller dårlig kongressvalg.

Flertallet i Representantenes hus, der Demokratene har hatt 232 representanter og republikanerne 197, ligger de med god margin an til å beholde.

Blant dem som er valgt inn er de fire radikale demokratene Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan, som de siste årene har vært utsatt for en rekke hånlige angrep fra Trump og andre republikanske politikere.

Håpet svinner

Demokratenes håp om å frata republikanerne flertallet i Senatet, ser derimot ut til å svinne. Rett nok lyktes de med å gjenerobre Arizona og Colorado, men mistet samtidig Alabama.

Lindsey Graham, republikanernes leder i justiskomiteen i Senatet og en nær alliert av president Donald Trump, ble også gjenvalgt i South Carolina, der han ble utfordret av Jaime Harrison.

Selv om Biden skulle lykkes med å vinne valget, vil han dermed måtte jobbe hardt med å få Kongressen med på sin politikk.

Med 48 års fartstid som folkevalgt i Washington er det imidlertid få andre demokrater som kjenner Kongressen og det politiske spillet der bedre enn Biden, og som ved hjelp av list og hestehandel kan lykkes med å få i det minste noen av sine kampsaker satt ut i livet.