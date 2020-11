Trump hevder å ha vunnet valget – selv om mange stemmer gjenstår å telle

– Slik jeg ser det, har vi allerede vunnet dette valget, sier Donald Trump. Han hevder den amerikanske nasjon utsettes for valgfusk og en massiv svindel.

President Donald Trump hevdet i sin tale i Det hvite hus at han i praksis har vunnet valget i USA. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB-AP-AFP

I en tale mens stemmene telles i USA, gikk Trump gjennom de foreløpige resultatene i en rekke delstater. Han hevdet at han hadde vunnet vippestatene Pennsylvania og Michigan, selv om det gjenstår mange stemmer å telle der.

Dette gjør Trump tilsynelatende svært sikker på at han vil vinne hele presidentvalget – selv om det så langt slett ikke er noen garanti for det.

– Vi kommer til å vinne dette. Og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, sa Trump.

– Stor svindel

Trump kom også med anklager om juks og valgfusk i sin korte tale. Han hevdet at «vår nasjon utsettes for en stor svindel», og at USAs høyesterett vil måtte ta stilling til saken.

– Vi kommer til å gå til høyesterett. Vi ønsker at all stemmegivning må stanse, sa presidenten.

I USA har stemmegivningen allerede stanset, men stemmetellingen pågår en rekke steder. Før talen hevdet Trump på Twitter at hans motstandere forsøker å «stjele» valget. Meldingen ble skjult av Twitter.

– Dette er en skam for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Ærlig talt så hadde vi vunnet dette valget, hevdet Trump i talen i Det hvite hus.

– På vei mot seier

Etter at Trump var ferdig med å snakke, kom visepresident Mike Pence på scenen og sa at Trump var på vei mot seier. Pence brukte ikke formuleringer som at valget allerede var vunnet.

I talen virket Trump noe mindre sikker på hvordan resultatet ville bli i delstaten Arizona. Kort tid senere meldte nyhetsbyrået AP at Joe Biden har vunnet her.

Trump antydet også at han hadde vært nær ved å erklære seier tidligere på kvelden, men at noe så endret seg.

– Vi forberedte oss på en stor feiring. Vi vant alt. Og så plutselig ble det avlyst.

At en presidentkandidat hevder å ha vunnet før resultatet er klart, skal aldri tidligere ha skjedd i nyere amerikansk historie. Trumps påstand kom ikke som en tydelig erklæring, men nærmest som noe han sa i en bisetning.