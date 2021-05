Vi er på randen av krig - og det begynte med en kopp kaffe

KOMMENTAR: Rakettene kommer tett som hagl, fyrt opp av militante palestinere og skutt ut fra israelske fly.

Ashkelon, Israel: Raketter fra det israelske rakettskjoldet Iron Dome sendes opp mot raketter avfyrt fra Gaza som er 10 kilometer sør for den israelske byen. Foto: AMIR COHEN, Reuters/NTB

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En viktig, israelsk oljeledning står i brann. Bygninger bombes og raser sammen i Gaza. Hvordan kunne vi havne her? Hvordan kunne denne konflikten eskalere så voldsomt?

For vet du hva? Det hele begynte faktisk da israelsk politi forbød palestinske Jerusalem-innbyggere å ta seg en kopp kaffe ved Damaskus-porten, som er én av flere innganger til Jerusalems pittoreske gamleby.

Det var den første dagen av ramadan, og mange av byens muslimer hadde vært til kveldsbønn i al-Aqsa-moskeen. Nå var det på tide med en god dråpe. Det nydelige torget foran Damaskus-porten, der steintrapper danner et amfi som er et yndet sted å møte venner, ble snart fylt opp av folk som drakk kaffe og så på livet.

Med ett rykket det israelske politiet inn og stengte plassen.

Idyllen var brutt. Sinne brøt ut. Enkelte gikk fram til politiets barrikader og ristet i dem, som om de ustraffet kunne velte dem overende. Andre satte seg ned i stille protest, men det ble ikke mye stillhet. Det endte i opptøyer.

12 kvelder med bråk

Politilederen på stedet nektet å fjerne barrikadene. Hver kveld vokste protestene i omfang. Nå tok politiet tøffere metoder i bruk. De skjøt sjokkgranater og gummikuler mot demonstrantene, som filmet det hele og la det ut på Tik Tok som er en favoritt blant palestinske ungdommer. Det begynte på Tik Tok, men snart var demonstrasjonene ved Damaskus-porten over alt på sosiale medier.

Videoene på nettet blåste liv i ilden. Politiet hentet fram enda et triks, de spylte hele plassen - og flere andre steder i Øst-Jerusalem - med Skunk, en kjemisk oppløsning som stinker helt forferdelig. Samtidig ble et hundretalls demonstranter arrestert. Og minst like mange kom til skade.

Den kjente, palestinske aktivisten Osama Barham hadde dette å melde i kampens hete:

– Vi vil bare være fri og leve i fred. Leve normale liv. Slik vi har gjort før. Politiet i Jerusalem har framprovosert denne situasjonen midt under ramadan, som er en hellig måned for mange.

Sheikh Jarrah forsterker situasjonen

Det er ikke så langt fra Damaskus-porten til Sheikh Jarrah. Det er kanskje et snaut kvarter å spasere. I dette nabolaget i Øst-Jerusalem var 28 familier i ferd med å bli kastet ut fra hjemmene sine, fordi israelske bosettere ville ha husene deres. Dette skjerpet den allerede spente situasjonen.

Nyheten om folkene som skulle kastes ut av sine egne hjem gikk verden rundt, og de israelske myndighetene ble utsatt for internasjonalt press for å stoppe utkastelsene. Nå okkuperte ekstremistiske, israelske bosettere et hus i nabolaget. Protestene vokste i omfang. På ny tørnet demonstranter og politi sammen i Jerusalems gater.

Politiet stormer al-Aqsa

Det neste som skjedde, var at politiet stormet al-Aqsa-moskeen. 300 palestinere kom til skade under stormingen. Nå ba muslimske land israelerne trekke seg ut fra området ved moskeen, men det var for sent. Israelske palestinere tok til gatene i Tel Aviv og flere andre steder, og på Vestbredden sto sinnene i kok.

Al-Aqsa er en muslimsk helligdom, og selv om naboland som Jordan og Egypt presset på de israelske myndighetene for å få slutt på stormingen av helligdommen, fortsatte politiaksjonene med uforminsket styrke. Antall skadde steg gjennom natt- og morgentimene.

Hamas - som betyr «Muslimsk motstandsbevegelse» - kunne ikke lenger nøye seg med å bivåne det hele.

Rakettene treffer Jerusalem

Hamas og andre militante, islamistiske grupperinger på Gazastripen advarte israelerne. De truet med å skyte raketter over grensemuren.

Sju raketter pløyde seg innover israelsk territorium den første dagen. Alle med kurs mot Jerusalem. Det er vanskelig å si om de faktisk traff noen mål. Det var i hvert fall ingen som kom til skade.

Nå var Israel nødt til å svare. Ingen skyter ustraffet raketter mot et lands hovedstad. Det israelske forsvaret, IDF, lanserte et massivt bombardement av Gaza.

Hamas svarte med enda en rakettsverm. En israelsk kvinne mistet livet i angrepet. Fire ble skadet.

Nå ble det israelske svaret å bombe bygninger inne i ekstremt tettbefolkede Gaza by. Du har sikkert sett bilder av den 13-etasjer høye Hanadi-bygningen som ble lagt i grus av israelske kampfly.

Hamas hevnet bombardementet ved å fyre opp over 100 raketter med kurs for Tel Aviv. Nå mistet enda en sivil kvinne fra Israel livet. Mange israelere ble skadet, og på Gazastripen gjorde innbyggerne seg klar til å begrave over 20 ofre, ettersom den ene dødelige gjengjeldelsen fulgte den andre.

Dette kunne ikke verden sitte og se på, men da verden ringte Midtøsten var det ingen som tok telefonen.

Slik kunne voldsspiralen bygge seg opp. Og opp.