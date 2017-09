Over 73.000 rohingyaer har flyktet til Bangladesh

Søndag morgen slår en talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) fast at totalt 73.000 har flyktet til Bangladesh siden 25. august.

Volden og den massive utflukten fra Myanmar startet etter at rohingya-opprørere angrep politiet i Myanmar, i det de mente var et forsøk på å beskytte sin etniske muslimske minoritet fra forfølgelse i det hovedsakelig buddhistiske landet.

I ettertid begynte Myanmar med det de kaller «ryddeoperasjoner» for å fjerne opprørerne fra de vestlige delene av landet.

En hjelpearbeider sier mer enn 50 av dem som kom til Cox's Bazar lørdag, kom dit med skuddskader. Noen av flyktningene beskriver eksplosjoner ved hjemmene sine, og rohingyaer som blir brent levende.

Både Myanmar og rohingya-opprørerne beskylder hverandre for grove overtredelser. Ifølge militæret i Myanmar har nærmere 400 mennesker, flesteparten rohingya-opprørere, dødd i sammenstøt.