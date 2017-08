Kilde: Barcelona-siktet innrømmer plan om større angrep

21 år gamle Mohamed Houli Chemlal forklarte seg om planene da han og tre andre pågrepne tirsdag ble framstilt for varetektsfengsling. Det opplyser kilden til nyhetsbyrået AFP.

Under et tungt sikkerhetsoppbud ankom de fire et rettslokale i Madrid på morgenen. En dommer skulle vurdere om mennene skal siktes og varetektsfengsles, men forklaringene deres var ventet å pågå store deler av dagen.

Overlevde eksplosjon

Chemlal er den eneste som overlevde en eksplosjon i et hus i kommunen Alcanar i forrige uke. Politiet tror huset ble brukt under et forsøk på å lage bomber, og Chemlals forklaring antas å bli viktig for etterforskningen.

Åtte andre medlemmer av terrorcellen som politiet mener står bak angrepene i Barcelona og Cambrils, er døde. Seks er drept av politiet, mens to trolig døde i eksplosjonen i Alcanar.

Etterforskerne tror gruppen egentlig hadde planer om å angripe mål i Barcelona med biler fylt med gassflasker og eksplosiver. Den verdenskjente kirken Sagrada Familia i Barcelona var et av angrepsmålene, ifølge avisa El Español.

Gruppen ble trolig tvunget til å endre planene da eksplosivene gikk i lufta ved et uhell.

15 drept

Til sammen 15 mennesker ble drept i angrepene som gruppen endte med å gjennomføre. 13 av dem døde i bilangrepet på La Rambla i Barcelona, mens en kvinne døde etter å ha blitt påkjørt i et lignende angrep i byen Cambrils.

I tillegg ble en mann funnet drept i en bil som ble kjørt av Younes Abouyaaqoub da han var på flukt etter angrepet i Barcelona. Abouyaaqoub antas å ha kjørt varebilen som ble brukt i angrepet, og han ble skutt og drept av politiet mandag.

Angrepsbil i Frankrike

Myndighetene i Frankrike opplyser at bilen som ble brukt i angrepet i Cambrils, ble registrert i en radarkontroll i Paris mindre enn en uke før terroraksjonen. Hvorfor bilen befant seg der, er foreløpig uklart.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for terroraksjonen. Men så langt er det ikke kjent om det har vært kontakt mellom IS og gjerningsmennene i Spania.

IS har kontrollert store områder i Irak og Syria, men det siste året har gruppa gått på en rekke nederlag på slagmarken. Ekstremistene har oppfordret sine tilhengere til å gjennomføre terrorangrep i land som deltar i kampen mot IS i Midtøsten.