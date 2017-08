Terrorsiktede utpeker imam som hovedmann i spansk terrorcelle

Imamen Abdelbaki Es Satty døde i en kraftig eksplosjon i et hus i Alcanar, rundt 200 kilometer sør for Barcelona, i forrige uke.

Ytterligere en person ble drept i eksplosjonen, som ifølge spansk politi trolig skjedde i forbindelse med produksjon av bomber. Det ble funnet over 100 gassbeholdere og materiale for å lage sprengstoff i ruinene av huset.

Politiet tror terrorcellen hadde tolv medlemmer. Foruten de to som døde i eksplosjonen, er seks andre drept av spansk politi. De fire gjenlevende ble tirsdag siktet for «terrorrelaterte drap» av en domstol i Madrid.

21 år gamle Mohamed Houli Chemlal, som overlevde eksplosjonen i Alcanar, forklarte i retten at terrorcellen planla å slå til mot flere kjente turistmål i Barcelona, blant dem La Sagrada Familia-kirken.

Endret planer

Politiet tror de gjenværende medlemmene av gruppen endret planer etter eksplosjonen, noe som blant annet resulterte i bilangrepet i Barcelona.

13 mennesker ble drept da en varebil pløyde inn i menneskemengden i paradegaten La Rambla, og en kvinne døde i et lignende bilangrep i byen Cambrils.

En mann ble også funnet drept i en bil som skal ha blitt kapret av Younes Abouyaaqoub, 22-åringen som antas å ha kjørt varebilen på La Rambla.

Abouyaaqoub ble skutt og drept i en politiaksjon i Subirats-området rundt 50 kilometer vest for Barcelona mandag ettermiddag.

Angrepsbil i Frankrike

Myndighetene i Frankrike opplyser at bilen som ble brukt i angrepet i Cambrils, ble registrert i en radarkontroll i Paris mindre enn en uke før terroraksjonen. Hvorfor bilen befant seg der, er foreløpig uklart.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for terroraksjonen. Men så langt er det ikke kjent om det har vært kontakt mellom IS og gjerningsmennene i Spania.

IS har kontrollert store områder i Irak og Syria, men det siste året har gruppa gått på en rekke nederlag på slagmarken. Ekstremistene har oppfordret sine tilhengere til å gjennomføre terrorangrep i land som deltar i kampen mot IS i Midtøsten.