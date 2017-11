Nord-Korea provoserer med langdistanseoppskyting – Trump lover grep

Missilet ble ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skutt opp onsdag morgen lokal tid fra en base sør i landet, og det fløy østover.

Som et svar på oppskytingen, gjennomførte Sør-Korea sin egen rakettoppskyting bare minutter etter prøveoppskytingen hos naboen i nord.

– Foreløpige vurderinger tyder på at dette var et interkontinentalt ballistisk missil, sier Pentagons talsmann Robert Manning.

Missilet ble skutt opp fra Sain-ni i Nord-Korea klokken 19.17 tirsdag kveld norsk tid, onsdag morgen lokal tid, og tilbakela om lag 1.000 kilometer i luften før det falt ned innenfor Japans økonomiske sone i Japanhavet, 50 minutter senere.

Missilet utgjorde ingen trussel mot Nord-Amerika, amerikanske territorier eller amerikanske allierte, opplyser Pentagon.

Missilet skal ha nådd en svært høy bane, 4.500 kilometer over jordas overflate. Hvis det er korrekt, betyr det at missilet gikk ti ganger høyere enn banen som Den internasjonale romstasjonen befinner seg i.

Krisemøte i Tokyo

Japans statsminister Shinzo Abe innkalte til krisemøte kort tid etter oppskytingen. Den japanske regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa etterpå at regjeringen kaller handlingen uakseptabel og at Tokyo har levert inn en kraftig protest overfor Nord-Korea. Japans ambassadør til FN, Koro Bessho, bekrefter at dette ble gjort raskt.

– Regjeringen har varslet nordkoreanerne om at vi kritiserer deres oppførsel på strengeste mulige vis. Vi er svært bekymret og har fordømt dette offentlig, sier han.

Nord-Korea har ikke skutt opp noen raketter siden midten av september. Men tirsdag meldte både Sør-Korea og Japan at de hadde sett tegn til at Nord-Korea planla å prøveskyte nok et langtrekkende missil.

Nærmere tre timer etter oppskytingen ba Japan, USA og Sør-Korea om at FNs sikkerhetsråd må møtes for å diskutere den siste provokasjonen fra Nord-Korea.

Trump lover grep

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus opplyser at president Donald Trump var i Kongressen da oppskytingen skjedde, og at han ble orientert om oppskytingen mens raketten fortsatt var i luften.

Over to timer etter oppskytingen kommenterte presidenten selv hendelsen da han kom tilbake til Det hvite hus. Han var ordknapp, og sa:

– USA tar oppskytingen svært alvorlig. Dette skal vi ta oss av, sa Trump, som la til at ikke noe er endret i USAs syn på Nord-Koreas missilprogram.

USAs forsvarsminister Jim Mattis, som uttalte seg sammen med Trump, viste til at missilet nådde den største høyden som Nord-Korea så langt har fått til. Mattis sa at oppskytingen utgjør en global trussel.

Sanksjoner

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet, blant annet et totalt eksportforbud for landets viktige tekstilindustri samt begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel.