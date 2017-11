Frykter større utbrudd på Bali, men flyplassen er åpnet

Ngurah Rai-flyplassen i Denpasar åpnet klokka 15 lokal tid onsdag, etter at askeskyen fra Agung-vulkanen beveget seg sørøstover. Den enorme skyen strekker seg nå 7.600 meter opp i lufta.

En talsmann for flyplassen, Arie Ahsanurrohim, advarte imidlertid om at den kan bli stengt på kort varsel igjen dersom vinden snur og askeskyen på nytt beveger seg inn i luftrommet som flyene benytter.

440 avganger er innstilt de siste dagene, og det vil ta tid før flyene igjen går i rute til og fra flyplassen.

Forlenget ferie

Utbruddet i den drøyt 3.000 meter høye Agung-vulkanen begynte tirsdag i forrige uke, og lørdag tvang asken flyplassen til å stenge.

Tusenvis av turister har ufrivillig fått forlenget ferien på Bali, mens andre har fått plass på en av de rundt 100 bussene som har kjørt dem til byer som Surabaya på Java, som ligger en ferjetur og 13 timers kjøring unna.

Flyplassen på naboøya Lombok har også måttet stenge flere ganger de siste dagene, men var onsdag åpen.

Kritisk fase

Alarmberedskapen på ferieøya er fortsatt på det høyeste nivå, og omkring 40.000 mennesker er blitt evakuert fra et område med 10 kilometers radius fra vulkanen. I alt ventes det at 100.000 blir evakuert.

Tirsdag ble det opplyst at tilstanden i vulkanen hadde gått inn i en «kritisk fase».

– Den ligger an til å få et større utbrudd, sa Gede Suantika fra det indonesiske senteret for vulkanologi og håndtering av geologisk risiko.

Kostet liv

Sist Agung-vulkanen hadde utbrudd var i 1963, da det pågikk i nesten ett år og kostet rundt 1.600 mennesker livet.

For to måneder siden gikk alarmen på nytt, noe som fikk 130.000 mennesker til å flykte fra sine hjem og søke tilflukt i midlertidige evakueringssentre.

De fleste flyttet hjem etter noen uker, da myndighetene mente faren for utbrudd var over.

Populær øy

Vulkanen Agung ligger nordøst på Bali og truer derfor ikke de mest populære turistdestinasjonene på øya, først og fremst Kuta Beach som ligger 75 kilometer unna.

Det befinner seg nå anslagsvis 120.000 turister på Bali, flertallet av dem kinesere, men også mange australiere, japanere og briter og andre europeere.

Turoperatøren Ving opplyser at de har 13 norske gjester på Bali, mens Apollo har ni.

Nærmere 25.000 utlendinger bor også fast på øya.