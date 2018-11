Nødhjelp har nådd fram til syrisk flyktningleir ved grensen til Jordan

Det opplyser FN og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) lørdag.

Rundt 50.000 mennesker er samlet i Rukban-leiren sørøst i Syria. Kolonnen skal levere mat og sanitær- og hygieneartikler til flyktningene, opplyser FN. Leveransene skjer i samarbeid med Syrias Røde Halvmåne.

Røde Kors opplyser at kolonnen består av til sammen 78 biler som leverer 10.475 kasser med mat og medisiner, 10.075 kasser med hygieneartikler samt klær til 18.000 barn.

– Vi gjennomfører også et nødvaksineringsprogram for å beskytte 10.000 barn mot meslinger, polio og andre dødelige sykdommer, sier FN-koordinator Ali al-Za'tari.

Matmangel

FN advarer om at den humanitære situasjonen i leiren er kritisk på grunn av knapphet på forsyninger. I en pressemelding skriver Røde Kors at syrerne som lever i leiren er rammet av ekstrem matmangel, ikke-eksisterende helsetilbud og dårlige sanitær- og boforhold. De mangler også rent drikkevann.

– Etter sju år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet, og dette gjelder i aller høyeste grad Rukban-leiren. Vi har i lang tid prøvd å få fram nødhjelp til dette området, og er derfor svært glade for at den endelig har kommet fram, sier Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Tidligere lørdag opplyste SOHR at kolonnen hadde nådd fram til leiren etter å ha blitt eskortert av russiske styrker. Russland er en av det syriske regimets sentrale allierte.

Dødsfall

Kolonnen er ifølge SOHR den første som når fram til leiren siden april 2017. De siste leveransene av nødhjelp til Rukban-leiren skjedde i januar. Ifølge gruppa oppholdt minst 60.000 sivile og opprørere seg i leiren under svært vanskelige forhold da forsyningslinjene ble kuttet av syriske regjeringsstyrker og deres allierte.

Ifølge lokale aktivister har fem personer, blant dem to barn, nylig mistet livet i leiren på grunn av de vanskelige levekårene.

Jordan stengte grenseovergangen i området etter at seks soldater ble drept i et angrep på en grensepost. Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepet. Flyktningene i Rukban omfatter blant annet sivile som rømte fra områder øst i Syria etter at de ble erobret av IS.