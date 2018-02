Demokratenes notat om Russlands-etterforskning frigitt

Offentliggjøringen skjer etter flere ukers tautrekking om hvor mye av demokratenes dokument som skulle sladdes.

Demokratene i etterretningskomiteen i Representantenes hus krevde å offentliggjøre sitt eget dokument da de hevdet at et notat republikanerne tidligere offentliggjorde, var fullt av feil og utelatelser.

Imot offentliggjøring

President Donald Trump gikk imot at demokratenes notat skulle offentliggjøres av hensyn til den nasjonale sikkerheten. Demokratene har deretter forhandlet med FBI om hvor mye som måtte redigeres.

Trump hadde imidlertid ingen bekymringer om republikanernes dokument, som ble offentliggjort til tross for kraftig motstand fra FBI. Presidenten hevdet at dokumentet viste at han ikke har gjort noe feil i forbindelse med påstandene om samarbeid mellom hans valgkamp og Russland som spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker.

Kritiserte FBI

Ett av hovedpunktene i demokratenes notat går imot påstandene i republikanernes, der det ble hevdet at FBI og USAs justisdepartement opptrådte kritikkverdig da det ble satt i gang overvåking av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

Søknader om slik overvåking rettes til en hemmelig etterretningsdomstol. Bakgrunnen for søknaden om overvåking av Page ble hevdet å delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump.

Etterretningsdomstolen ble angivelig ikke tilstrekkelig informert om Steeles rolle. Rapporten hans ble utarbeidet midt under den amerikanske valgkampen og finansiert av Demokratene.

Motbeviser

Men i det ferske notatet hevdes det at etterretningsdomstolen ble informert om at rapporten kunne være utformet fra et partisk standpunkt.

– Demokratenes notat, som ble offentliggjort i dag, burde sette en stopper for alle bekymringer det amerikanske folk skulle ha om arbeidsmetoden til FBI, justisdepartementet og domstolen, sier FBI-direktør Christopher Wray.

Men Trump selv er ikke overbevist, og raser på Twitter over det som kommer fram.

– Demokratenes svar på myndighetenes misbruk av overvåking er en total politisk og juridisk FIASKO. Det bare bekrefter alle de forferdelige tingene som ble gjort. SÅ ULOVLIG!

Russiske spioner

I notatet beskrives også angivelige forsøk fra to russere på å rekruttere Page som spion i 2013. De to russerne skal ha vært spioner tiltalt i USA. Ifølge notatet intervjuet FBI Page om denne angivelige kontakten i mai 2016.

Page kaller informasjonen som kommer fram i notatet for «desinformasjon» og en ny svertekampanje fra Demokratene.