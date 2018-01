Solberg: Trump har sans for humor

– Vi hadde et godt møte. Jeg opplevde ham som genuint hyggelig og interessert i å lære noe mer om Norge, sa Solberg til norsk presse utenfor Det hvite hus etter onsdagens møte med den amerikanske presidenten.

– Vi hadde en liten diskusjon om hvorvidt Norge har de beste skistedene eller ikke, men for en bergenser var det et litt vanskelig spørsmål å svare på, tilføyde Solberg.

– Normal mann

Det mye omtalte håndtrykket hans beskriver hun som vanlig og hyggelig. På spørsmål om hun fikk noe inntrykk av presidentens mentale helse, svarer hun slik:

– Nei, jeg fikk ikke noe annet inntrykk enn at det var en normal mann med sans for humor, som var opptatt av å være hyggelig og vennlig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var i likhet med statsministeren godt tilfreds med møtet i Det hvite hus.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av en president som var interessert og hadde forberedt seg godt, sier hun til NTB.

Golfkølle

Med seg til møtet med den svært golfinteresserte presidenten hadde Solberg en golfkølle av merket Ping, som norskamerikaneren Karsten Solheim etablerte.

Men verken golfkølla, humanitær bistand til Palestina eller situasjonen på Koreahalvøya ble diskutert. I stedet brukte de to statslederne mye tid på sikkerhetspolitikk, NATO-samarbeid, utviklingen i Afghanistan og internasjonal handel.

Og nettopp Trumps interesse for forretninger var Solbergs inngang til samtalen da hun brakte klimapolitikk og betydningen av Parisavtalen på banen.

– Jeg prøvde å appellere til ham ved å vise til at det ligger forretningsmuligheter i å investere i klimavennlige løsninger, sier Solberg.

Full av lovord

Donald Trump var selv full av lovord om Norge etter møtet med Solberg. Han slo fast at det «vidunderlige vennskapet» er styrket, hyllet nordmenn som sterke og eventyrlystne og trakk fram Eirik Raudes vikingtokt som eksempel.

– Århundrer senere unnslapp modige nordmenn det okkuperte Norge, for å kjempe sammen med amerikanere og allierte, blant annet på Normandies strender i 1944, sa Trump

– Nordmenn og amerikanere har i flere tiår stått side ved side mot felles trusler mot vår frihet, mot vår sikkerhet og mot våre verdier. Sammen har vi kjempet mot fascisme, kommunisme og terrorisme. Vi møter alle trusler sammen, vi er partnere, fortsatte han.

Riktig vei

Konkret trakk Trump fram Norges bidrag i Afghanistan, der han mener utviklingen nå går i riktig retning. Han bemerket som ventet også USAs handelsoverskudd med Norge.

– USA har for tiden handelsoverskudd – det er jo sjokkerende, hørte dere hva jeg sa – det er ikke mange vi kan si det om, men vi får flere og flere handelsoverskudd verden over nå, sa han.

Møtet mellom Solberg og Trump fortonte seg gemyttlig, og samtalen forløp tilsynelatende uanstrengt da pressen en kort stund fikk være til stede i det ovale kontor. Etterpå slo Trump fast at Norge er en god kunde, alliert og venn. I den rekkefølgen.

– Det er nok hans businessmåte å tenke på, som skinner igjennom. Vi har jo kjøpt mye forsvarsmateriell av amerikanerne, sier Solberg.

Parisavtalen

Norge har kritisert Trump for å trekke USA fra Parisavtalen, men presidenten framholdt at den internasjonale klimaavtalen er urettferdig mot USA og til hinder for landets næringsliv.

Solberg gjentok for sin del at det er uaktuelt å reforhandle Parisavtalen for å få USA med, men ser likevel ikke helsvart på situasjonen.

– Hvis USA leverer like bra framover som de har gjort til nå på reduksjon av utslipp, så blir jo det bra for miljøet og for klimaet, sier hun.