Redd Barna-kontor angrepet i Afghanistan

– Kampene er avsluttet. Sikkerhetsstyrkene rydder bygningen nå. Våre foreløpige opplysninger er så langt at én er drept og 14 er brakt til sykehus, sier talsmann Attaullah Khogyani for guvernøren i provinsen Nangarhar.

Angrepet startet litt over klokka 9 lokal tid onsdag morgen med at en selvmordsbomber sprengte en bilbombe ved inngangen til hjelpeorganisasjonens kontorer, ifølge Khogyani.

– En gruppe væpnede menn har tatt seg inn på området, sa han.

Be for oss

Ifølge Al Jazeera var det snakk om minst fem angripere, og flere av dem tok seg inn i bygningen.

Redd Barna-ansatte inne i bygningen bekreftet dette i desperate meldinger.

– Jeg kan høre to angripere … de leter etter oss, skrev en Redd Barna-ansatt i en melding på WhatsApp.

– Be for oss … gi sikkerhetsstyrkene beskjed, trygler mannen.

Sprengte porten

Mohammad Amin befant seg inne i bygningen da angriperne slo til. Han ble skadd og forteller fra sykesenga om opplevelsen.

– Vi løp for å komme oss i sikkerhet, og jeg så en væpnet mann avfyre en rakettdrevet granat mot hovedporten. Jeg hoppet ut av et vindu, forteller han.

Øyenvitner forteller til afghanske Tolo News at det ligger en barneskole tett ved Redd Barna-kontoret, og barna ved skolen ble sett løpende fra området da angrepet startet.

Ingen norske

Det er ikke kjent om det var utenlandske statsborgere i bygningen da angriperne slo til, men ingen ansatte fra hjelpeorganisasjonens norske avdeling befinner seg der, opplyser kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

– Det er ingen nordmenn i dette området. Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, sier Hegna til NTB.

Mange ansatte

Afghansk TV viser bilder av svart røyk som velter opp fra bygningene, som også huser kontoret til et regionalt menneskerettskontor.

Ifølge en Redd Barna-ansatt i Jalalabad jobber det rundt 100 personer ved kontoret som er under angrep, men det er ikke kjent hvor mange av dem som befant seg i bygningen da angriperne slo til

– Jeg hører skyting inne fra Redd Barnas anlegg, fortalte et øyenvitne.

Pårørende av lokalt ansatte i Redd Barna samlet seg utover formiddagen i nærheten av kontoret, der de desperat ventet på nyheter om sine.

Taliban og IS

Både Taliban og den ytterliggående islamistgruppa IS er aktive i Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan, men Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid nekter i en Twitter-melding for at det er de som står bak.

Amerikanske styrker er også aktive i provinsen, der de i samarbeid med afghanske sikkerhetsstyrker jakter på IS-opprørere.

Det siste store angrepet i Jalalabad fant sted 31. desember da 18 mennesker ble drept og 13 ble såret i et terrorangrep mot et begravelsesfølge. Ingen har i ettertid tatt på seg ansvaret for dette angrepet.

Hotellangrep

Angrepet mot Redd Barna-kontoret i Jalalabad skjer få dager etter at opprørere fra Taliban stormet Intercontinental-hotellet i Kabul og drepte minst 20 mennesker, 14 av dem utenlandske statsborgere.

Flere ble også såret og skadd i Kabul-angrepet, blant dem den norske CMI-forskeren Arne Strand.