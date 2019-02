Bernie Sanders stiller mot Trump

Sanders som tilhører demokratenes venstrefløy måtte strekke våpen mot Hillary Clinton ved primærvalgene i 2016.

– For tre år siden fikk vi høre at ideene våre var ekstreme og radikale. Nå støtter millioner av amerikanere den samme politikken, sier han.

Bernie Sanders får mye av æren - eller skylden - for at Demokratene trekker mot venstre. Han har spesielt appellert til yngre velgere og har banet vei for nye, venstreorienterte politikere som Ayanna Pressley og Alexandria Ocasio-Cortez.

25 andre kandidater har enten allerede meldt seg eller forventes å gjøre det. Her er noen av dem.

Joe Biden (76). Tidl. Visepresident og tidl. senator, Delaware. Obamas populære makker. Sentrumssøkende og samlende demokrat med arbeiderappell. Presenterer selv sin «valgbarhet» over midten som sitt sterkeste kort.

Cory Booker (49). Senator, New Jersey, tidl. borgermester. En av de mest progressive kandidatene i Senatet, men kritisert for å motta donorpenger fra Wall Street.

Kamala Harris (54). Senator, California, tidl. statsadvokat. Kjent for sin kompetente utspørring under senatshøringene av høyesterettsdommer Kavanaugh. Tok et skritt mot venstre etter å ha meldt seg som kandidat. Kritiseres for sin fortid som en tøff advokat.

Elizabeth Warren (60). Senator, Massachusetts, tidl. økonom. Forankret på venstrefløyen, men har en fortid som republikaner før sitt partiskifte i 1990-årene. I motsetning til eksempelvis Bernie Sanders’ demokratiske sosialisme, er hun erklært kapitalist.