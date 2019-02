Forskere avslører når i livet du er lykkeligst

Mer enn en million briter har deltatt i undersøkelsen, hvor forskerne har spurt når lykkefølelsen har vært sterkest og når den har vært minst tilstedeværende gjennom livet. Deltakerne fikk også spørsmål knyttet til selvfølelse, angst og bekymringer.

Undersøkelsen har vært gjennomført av det nasjonale statistikkontoret Office for National Statistics over sju år. Svarene ble deretter analysert av forskere. Resultatet er publisert i den britiske dagsavisen The Times.

Undersøkelsen viser at det å bli voksen går hardt utover lykken. Sammenholder man svarene med alder ser man en sterk U-kurve, som viser at lykkefølelsen går nedover allerede etter at man er fylt 16 år, med noen kortvarige stigninger i løpet av tjueårene.

Samtidig viser undersøkelsen at man får det bedre mentalt etter man har fylt 51 år. Etter fylte 50, ser man en skarp stigning. Toppen når man først når man har blitt 70 år.

Man er lykkeligst når man er 16 eller 70 år, konkluderer forskerne.

Undersøkelsen viser at det å ha jobb, partner og god helse er blant de avgjørende faktorene som sikrer et godt fundament for livslykke. Høyere utdannelse og hvorvidt man eier sitt eget hjem spiller også en stor rolle for hvordan man har det.

LES GJERNE OGSÅ DISSE SAKENE: