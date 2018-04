Tre dagers landesorg i Algerie etter flytragedie

Det militære transportflyet styrtet i en åker onsdag formiddag, like etter at det hadde tatt av fra en militær flyplass ved byen Boufarik, 30 kilometer sør for hovedstaden Alger.

Samme kveld kunngjorde president Abdelaziz Bouteflika en tre dager lang landesorg. Han ga også ordre om at det skal bes en særskilt bønn for ofrene etter fredagsbønnen denne uka, melder det statlige nyhetsbyrået APS.

I alt 247 passasjerer og 10 besetningsmedlemmer er ifølge forsvarsdepartementet omkommet. De fleste ofrene var soldater og familiemedlemmer. Ingen ser ut til å ha overlevd ulykken.

Ukjent årsak

Flyet var russiskprodusert og av typen Iljusjin Il-76. Årsaken til flystyrten er ikke kjent, og myndighetene er i gang med etterforskning.

Hundrevis av ambulanser og flere titall brannbiler rykket ut til ulykkesstedet.

Bilder viste brennende vrakdeler fra flyet og svart røyk. Mer enn 300 redningsarbeidere jobbet på stedet. Samtidig ble ulykkesstedet sperret av for å hindre journalister og andre i å nærme seg.

Flere ulykker

Ifølge BBC er 26 av de omkomne medlemmer av Polisario Front, en gruppe som, med støtte fra algeriske styrker, kjemper for å frigjøre Vest-Sahara fra Marokko.

Flyet var på vei til Tindouf, som ligger like ved grensen mellom Marokko og Vest-Sahara. Tindouf-regionen er hjem for mange flyktninger fra Vest-Sahara, og her ligger også hovedkvarteret til republikken som Polisario erklærte i 1976.

De siste tiårene har det vært flere ulykker med militærfly i Algerie. I februar 2014 omkom minst 77 mennesker da et Herkules-fly krasjet inn i en fjellside. I 2003 styrtet et annet Herkules-fly i et boligområde i Boufarik. 17 mennesker mistet livet i ulykken, hvorav de fleste befant seg på bakken.

Start of Zendesk Chat Script window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4mXez7hc8z3jlwbBVGYGCy80mT545Rjs";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); End of Zendesk Chat Script remove compatability button on ie8.. :/ #overlay_ws { width: 100%; height: 100%; position: fixed; _position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1001; background-color: #000000; overflow: hidden; } #popup_ws { display: none; position: absolute; width: 550px; height: 170px; z-index: 1002; border: 1px solid #000; background-color: #000; color: #fff; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; } #banner_close_ws { color: #cc0000; } ul.folder_menu li a:hover { text-decoration: underline; } ul.folder_menu, ul.folder_menu li { list-style: none outside none; } ul.folder_menu { padding: 0 10px; margin-left: 0px; } ul.folder_menu li { padding: 2px 0px 2px 0px; } ul.folder_menu li:hover { /*background-color: #fff;*/ } #projectFolderMenu { position: absolute; border: 1px solid gray; background-color: #eee; z-index: 1002; } var lightboxManagerOpen = false; var hasPreviewWatermark = true; hasPreviewWatermark = false; var ntbUser = true; function toggleFolderMenu() { var folderButton = $("#loginAndFolder"); var folderMenu = $("#projectFolderMenu"); var pos = folderButton.offset(); folderMenu.css('top', (pos.top + 14) + "px"); folderMenu.css('left', pos.left + "px"); folderMenu.slideToggle(); folderMenu.modal('show') ; return false; } function hideFolderMenu() { //$("#projectFolderMenu").slideUp(); //$('.dropdownMenu').trigger('mouseout'); $('.dropdownMenu').mouseout(); } function receiveSize(e){ if(e.data.toString().indexOf("#") != -1){ window.location.hash = e.data; }else { if(e.origin === "https://www.ntb.no"){ var newHeight = e.data + 35; document.getElementById("spNTBno").style.height = newHeight + "px"; } } } window.addEventListener("message", receiveSize, false); function resetImgSearch(){ var status = $("#filepicuploadstatus"); status.html("Velg eller dra et bilde hit for å sjekke om det ligger i basen"); $('#progress .progress-bar').css( 'width', '0%' ); } function emailCurrentPage(myrefptr){ window.location.href="mailto:?subject=Scanpix - "+myrefptr+"="+encodeURIComponent(window.location.href); } /*$(function() { $.contextMenu({ selector: '.previewContent', callback: function(key, options) { var m = "clicked: " + key; window.console console.log(m) || alert(m); }, items: { "edit": {name: "Edit", icon: "edit"}, "cut": {name: "Cut", icon: "cut"}, copy: {name: "Copy", icon: "copy"}, "paste": {name: "Paste", icon: "paste"}, "delete": {name: "Delete", icon: "delete"}, "sep1": "---------", "quit": {name: "Quit", icon: function(){ return 'context-menu-icon context-menu-icon-quit'; }} } }).attr("style","background-color:white;"); });*/ $(function() { createAutocomplete("#searchString", suggest_term, true); createAutocomplete("#searchString22", suggest_term, true); createAutocomplete("#aPersons", suggest_term_advanced_persons); createAutocomplete("#aProperNames", suggest_term_advanced_propernames); createAutocomplete("#aSetField", suggest_term_advanced_setfield); createAutocomplete("#aSubjectHeading", suggest_term_advanced_subjectHeading); createAutocomplete("#aGeoTes", suggest_term_advanced_geoTes); createAutocomplete("#aPhotographer", suggest_term_advanced_byline); createAutocomplete("#aCredit", suggest_term_advanced_credit); createAutocomplete("#aCity", suggest_term_advanced_city); createAutocomplete("#aCountry", suggest_term_advanced_country); $("#newLightboxForm").submit(function(event){ if (currentPage != "lightbox"){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); createNewLightbox(); return false; } }); $("#search_form").submit(function (event) { hasSearch = true; if (currentPage == "search" || currentPage == "preview" || currentPage == "lightbox"){ $("#search_form6 #searchString22").val(""); }else { event.preventDefault(); var searchStrings = $("#searchString").val(); var searchMG = $("input:radio[name='search.mainGroup']:checked").val() var exs = ""; exs = ""; location.href= contextPath + "/search.action?search.searchString=" + searchStrings+ "=" +searchMG + exs; $("#search_form6 #searchString22").val(""); } }); $("#search_form6").submit(function (event) { hasSearch = true; if (currentPage == "search" || currentPage == "preview" || currentPage == "lightbox"){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); $("#searchString").val($("#searchString22").val()); $("#searchString").focus(); $("#search_form6 #searchString22").val(""); $("#search_form").submit(); }else { event.preventDefault(); event.stopPropagation(); var searchStrings = $("#searchString22").val(); $("#search_form6 #searchString22").attr("value",""); var searchMG = $("input:radio[name='search.mainGroup']:checked").val() var exs = ""; exs = ""; location.href= contextPath + "/search.action?search.searchString=" + searchStrings+ "=" +searchMG + exs; $("#search_form6 #searchString22").val(""); } return false; }); $(".dropdownMenu").hover( function() { $( this ).addClass('hover'); }, function() { $( this ).removeClass( "hover" ); } ); $('#findpicupload').fileupload({ dataType: 'json', headers: { "X-SpAjaxRequest" : "true" }, // Enable image resizing, except for Android and Opera, // which actually support image resizing, but fail to // send Blob objects via XHR requests: disableImageResize: /Android(?!.*Chrome)|Opera/.test(window.navigator navigator.userAgent), imageMaxWidth: 800, imageMaxHeight: 800, loadImageMaxFileSize: 4000000, beforeSend: function() { var status = $("#filepicuploadstatus"); status.html("Vi sjekker nå databasen"); $('#progress .progress-bar').css( 'width', '0%' ); }, done: function (event, dataResponse) { console.log(dataResponse); var data = dataResponse.jqXHR.responseJSON; var status = $("#filepicuploadstatus"); if (data.error) { if (data.error == "not found") { status.html("Vi fant dessverre ikke dette bildet. Ta gjerne kontakt med"+ " kundesenter@ntb.no " + " om du ønsker lignende bilder.") } else { status.html("fikk ikke sjekket dette bildet"); } } else if (data.refPtr data.mainGroup) { isImageUploadSearch = true; load_preview_url("/spWebApp/preview/" + data.mainGroup + "/" + encodeURIComponent(data.refPtr)); } else { console.log("no"); } /* $.each(data.result.files, function (index, file) { $('

Aftenbladet kommer tilbake med mer