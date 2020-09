Shirin Tinnesand: Moria skal bygges opp igjen, men bare for noen

Den nedbrente Moria-leiren på Lesvos skal bygges opp igjen, men i mindre størrelse. 8000 av de hjemløse flyktningene brannen i Moria-leiren må finne et annet sted å søke ly.

Foto: Panagiotis Balaskas / AP

– Vi er optimistiske til tiltakene som greske myndighetene setter igang nå, sier Shirin Tinnesand torsdag ettermiddag.

Stavangerkvinnen har bodd på den greske øya Lesvos, og jobbet i Moria-leiren siden mars i år. Nå er hun sentral i jobben med å organisere hjelpearbeidet etter brannene som har totalødela leiren der 13.000 flyktninger bodde fram til tirsdag.

Viseministeren i Hellas uttalte, ifølge Tinnesand at en ny Moria-leir skal bygges der den gamle var. Den skal maksimalt ha plass til 5000 flyktninger. Hva som skal gjøres med de øvrige 8000 flyktningene ikke avklart. Det diskuteres også å flytte flyktningene i båter til midlertidig innkvartering. Dette pågår torsdag ettermiddag.

Greske myndigheter ber også Europa om støtte.

– De ber Europa om å forstå at øya Lesvos kun klarer å takle 5000 flyktninger, ikke 13.000 slik det er i dag, sier Tinnesand.

– Det er også viktig at andre øyer som har tat imot flyktninger og har leire også får støtte og hjelp fra det europeiske samfunnet slik at det samme ikke skjer der, som har skjedd i Moria, sier hun.

Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Foto: ELIAS MARCOU / X03929

Det var klokka 22 tirsdag kveld at urolighetene i leiren startet. Et team kom til leiren for å hente ut flyktninger som skulle i koronakarantene. Koronasmitten ble først oppdaget i leiren før helga.

35 smittetilfeller er nå bekreftet i leiren, etter det første smittetilfellet i helgen, skriver Reuters. Ifølge Tinnesand ble 2000 beboere koronatestet etter at smitten ble påvist. 35 av disse påviste smitte. Tirsdag kveld kom et team med en navneliste med folk som skulle settes i karantene.

Flest barn under 12

13.000 mennesker, de fleste afganske flytninger, bodde i leiren. 40 prosent av beboerne er barn under 12 år. De er nå hjemløse. De mangler sko, klær, mat og et sted å bo. De få eiendelene de hadde har de også mistet. Nå råder det komplette kaos utenfor leiren.

Mange bor også utenfor området som er den offisielle leiren. Der er folk enda dårligere utrustet, mangler skikkelig bolig og har ikke vann. De fleste bor i sommertelt.

Det har lenge vært et anstrengt forhold mellom lokalbefolkningen og beboerne i leiren. Det ble ikke lettere i natt da branner og opptøyer førte til at beboerne i leiren søkte ut til de andre byene på øya. Der var de ikke velkomne.

Hun er godt kjent i leiren og med beboerne der etter land tids arbeid for å hjelpe dem med å organisere sin egen hverdag mens de venter på at myndigheter verden over skal løse flyktningproblematikken på den greske øya.- Dette var en varslet katastrofe, sa Shirin Tinnesland til Aftenbladet onsdag.