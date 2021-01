Trump ensom og isolert etter blodig kongressopprør flere gir ham skylden for

USA er et av de vestlige demokratienes fyrtårn. Onsdagens blodige opprør og kongressbeleiring viser at lyset er i ferd med å gå på tampen av Donald Trumps vakt.

Politifolk med våpnene ute, og opprørere som ligger på gulvet i kongressbygningen. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Det spredte seg stor frykt i kongressbygningen da den ble stormet av sinte Trump-tilhengere og lyden av skudd og tåregassgranater kunne høres i hele bygget. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Sinte Trump-supportere utenfor rommet som huser Senatet i den amerikanske kongressbygningen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

Trump-støttespillere i ferd med å klatre opp på muren utenfor kongressbygningen i Washington. Foto: Jose Luis Magana/AP/NTB

Slik var situasjonen utenfor kongressbygningen onsdag kveld, da kongressmedlemmene igjen hadde samlet seg i en bygning som timer tidligere var beleiret av sinte Trump-støttespillere. Foto: John Minchillo/AP/NTB

Voldelige opptøyer utenfor kongressbygningen i Washington. Foto: John Minchillo/AP/NTB

En tom kongresshall sto igjen etter evakueringen av USAs folkevalgte da bygningen som huser et av verdens eldste demokrati ble stormet. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

Opprørere går løs på TV-utstyr utenfor kongressbygningen i Washington onsdag. Foto: Jose Luis Magana/AP/NTB

Folk tok på seg gassmasker da Kongressen ble stormet. Det ble brukt tåregass i bygget, og opprørerne brukte ifølge politiet kjemiske midler mot politibetjentene på stedet. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Joe Biden knytter hendene i en stille bønn etter å ha uttalt seg om opprørene i Washington. Han får den vanskelige oppgaven det er å samle en dypt splittet nasjon. Foto: Susan Walsh/AP/NTB

Bildene av barrikaderte dører i USAs Kongress, folkevalgte som lå i frykt på bakken og seinere ble evakuert ut og opprørere med Trump- og Sørstatsflagg inne i det aller helligste bygget i USAs demokrati gikk verden rundt.

Sist den amerikanske Kongressen ble beleiret var i krigen mot britene i 1812.

Den direktesendte hendelsen sjokkerte så vel amerikanere som folk i resten av verden. For dem på innsiden var det en skremmende opplevelse, som minnet kongressmannen og krigsveteranen Jason Crow om tiden i Irak og Afghanistan.

Ville kjempe seg ut med kulepenn

– Det var et veldig, veldig vanskelig øyeblikk. Jeg har ærlig talt ikke vært i en sånn situasjon siden jeg var i Irak og Afghanistan som soldat. Vi var virkelig fanget i salen, sier Crow.

I kaoset tok han fram en kulepenn han ville bruke som våpen.

– Jeg trodde vi måtte slåss for å komme oss ut, sier han.

Minst fire personer er døde. Blant dem er en kvinne som ble skutt inne i kongressbygningen. Videobilder av skuddene, vist blant annet på CNN, viser at hun forsøkte å ta seg gjennom en dør som var låst og barrikadert.

Politi – eller sikkerhetsvakter – på innsiden løsnet skudd og kvinnen falt til bakken. Hun ble senere erklært død.

I tillegg ble tre personer erklært døde på sykehus etter opprøret, ifølge politiet i Washington.

– Sjokkert over hvor lett det var

Flere stiller seg spørsmål ved hvordan politiet kunne la demonstrantene ta seg inn i bygget. Politisjef Robert Contee sier det ble brukt et kjemisk middel mot politiet og at flere politibetjenter er skadd.

– Jeg er sjokkert over hvor lett det var, sa NBCs programleder Chuck Todd.

Mens mediene diskuterte om de skulle kalle dem som sto for beleiringen demonstranter, opprørere eller annet, tok tidligere presidentkandidat Hillary Clinton sterke ord i bruk.

– I dag har innenlandske terrorister angrepet et fundament i vårt demokrati: Den fredelige overføringen av makt etter frie valg, skriver Clinton på Twitter.

– Disse scenene reflekterer ikke USA, det er ikke slik vi er, sa påtroppende president Joe Biden, som får ansvaret med å samle en dypt splittet nasjon.

Bananrepublikk

USAs tidligere president George W. Bush tok også sterke ord i bruk. Overskriften på uttalelsen fra Bush, den siste republikanske presidenten før Donald Trump, etterlater ingen tvil: «Uttalelse om opprøret i hovedstaden».

– Det er et kvalmende og hjerteskjærende syn. Dette er hvordan valgresultat blir håndtert i en bananrepublikk, ikke i vår demokratiske republikk. Jeg er sjokkert over den hensynsløse oppførselen noen av våre politiske ledere har vist siden valget, og mangelen på respekt som er vist i dag for våre institusjoner, våre tradisjoner og våre politifolk, sier Bush i uttalelsen.

Situasjonen var i flere timer høydramatisk. Minst to bomber ble funnet og uskadeliggjort. Samtidig tvitret Trump at valget var stjålet fra ham og la ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men at de måtte gå hjem.

– Dette er slikt som skjer når en hellig valgskredseier blir så useremonielt og ondskapsfullt tatt fra flotte patrioter som er blitt så dårlig og urettferdig behandlet så lenge. Gå hjem med kjærlighet og i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev presidenten på Twitter i en melding som er blitt slettet av nettgiganten.

At denne dagen, 6. januar, vil bli husket lenge sa flere demokrater og republikanere seg enig i, men som en skamplett på landets historie.

Fratatt sosiale medier

Trump er siden blitt fjernet fra Twitter i 12 timer og fra Facebook og Instagram i 24 timer. Samtidig tar flere til orde for at det 25. grunnlovstillegget må tas i bruk. Det sier at visepresidenten kan ta over makten dersom presidenten er uskikket.

Demokratene i Kongressens justiskomité har sendt en skriftlig oppfordring til Pence om å ta over makten.

Ifølge amerikanske medier diskuterer også enkelte av Trumps egne regjeringsmedlemmer denne muligheten etter håndteringen av opprøret i Washington.

Mye tider også på at det i realiteten var Pence som var mannen som tok avgjørelsene onsdag. New York Times skriver at det var Pence, og ikke Trump, som tok til orde for å sette inn nasjonalgarden i Washington.

– Trolig ville ikke Trump sette inn nasjonalgarden mot sine egne støttespillere, sa en ikke navngitt tjenestemann til avisa.

Samlet seg om demokratiet

Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus for å fortsette sertifiseringen av Joe Bidens valgseier.

Visepresident Mike Pence tok ordet først. Han sa at USAs demokrati viste sin styrke ved at Kongressen ble samlet igjen kun timer etter den dramatiske evakueringen.

– Til dere som skapte uro i vår hovedstad i dag, dere vil aldri vinne. Vold vil aldri vinne. Friheten vinner. Og dette er fortsatt folkets hus. Verden vil se styrken i vårt demokrati, for selv i møtet med uhørt vold, har de folkevalgte samlet seg igjen på den samme dagen dette skjedde, for å beskytte grunnloven i USA, sa en beveget Pence da Kongressen samlet seg igjen etter opprøret.

Fordømmer Trump

Også Demokratenes ledere fordømte volden, men de rettet også skytset mot president Donald Trump.

– Presidenten oppildnet folk. Han bærer en stor del av skylden. Denne mobben var i stor grad president Trumps skyld, sa demokratenes Chuck Schumer, som er mindretallsleder i Senatet.

Han understreket at 6. januar vil gå inn i historien som en mørk dag som vil bli husket i all framtid.

Demokratene tok ellers en viktig seier onsdag, da de vant de to senatssetene i Georgia og dermed vil ta over flertallet i Senatet. Dette havnet helt i skyggen av kongressbeleiringen.

– Nok er nok

Republikaneren Lindsey Graham, en av Trumps sterkeste støttespillere, holdt et brennende innlegg der han med sin sørstatsdialekt og -fakter sa at nok er nok.

– Jeg og Donald Trump har hatt litt av en reise sammen. Jeg hater at det skal slutte på denne måten, å herregud, jeg hater det. Jeg er ute, nok er nok, sa han.

– Jeg vil si, og kanskje er det viktigere at det kommer fra meg enn noen andre: Joe Biden og Kamala Harris er rettmessige vinnere av valget.

