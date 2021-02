Trumps rettsmareritt: Etterforskes for forsøk på valgfusk, skattesnusk og hysjpenger

Donald Trump kan legge riksrettssaken bak seg. Men foran seg kan han ha en lang rekke søksmål som kan stikke kjepper i hjulene for en videre politisk karriere.

Donald Trump ble som ventet frikjent i riksrettssaken i Senatet. Men dersom flere av etterforskningene som nå pågår mot ham, havner i rettsapparatet, kan det sette punktum for hans videre politiske karriere, mener eksperter. Foto: AP / NTB

Stormingen av Kongressen, der fem mennesker mistet livet, er bare en av sakene som kan legge en tung skygge over Trumps framtid.

For selv om han ble frikjent i riksrettssaken i Senatet, er Trump ikke lenger beskyttet av immuniteten som presidentskapet ga. Det gjorde republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, uttrykkelig klart da riksrettssaken var over.

– Fortsatt ansvarlig

– President Trump er fortsatt ansvarlig, som en vanlig medborger, for alt han gjorde mens han satt i embetet inntil sakene er foreldet, sa McConnell.

I henhold til amerikansk lov er foreldelsesfristen i føderale saker minst fem år.

– Han har ikke kommet unna med noe – ennå, fastslo McConnell, som mener at en vanlig rettssal er et mer passende sted å stille Trump til ansvar.

McConnell var selv blant dem som stemte for å frikjenne Trump i riksrettssaken.

Statsadvokaten i Columbia-distriktet, Karl Racine, har allerede gjort det kjent at påtalemyndigheten der vurderer om de kan følge opp Kongress-stormingen med å tiltale Trump for uttalelser som motiverer til vold.

En annen sak som kan havne i retten, er Trumps forsøk på å få endret delstatsresultatet i Georgia i presidentvalget i november i fjor. Påtalemyndigheten i Georgia startet nylig en etterforskning av telefonsamtalen der Trump skal ha bedt delstatens øverste valgansvarlige, administrasjonsminister Brad Raffensperger, om å «finne» nok stemmer til at han ville vinne valget i Georgia.

En lang rekke søksmål for alt fra valgfusk til skattesnusk og seksuell trakassering kan være i kjømda for USAs tidligere president Donald Trump. Foto: AP /NTB

Uromoment

I New York har påtalemyndigheten begynt å etterforske omstendighetene rundt lån på rundt 280 millioner dollar som Trump Organization har fått, skriver The Wall Street Journal.

I tillegg etterforskes Trump for skattesnyteri, for å ha betalt hysjpenger til tidligere elskerinner og seksuell trakassering.

Flere eksperter tror at Trumps politiske karriere kan være over dersom et av de mange søksmålene havner i retten og han blir funnet skyldig.

– Dette er et stort uromoment for ham. Det kan nok være hans største mareritt å bli dratt inn i en konkret etterforskning, sier professor emeritus i Nord-Amerika-studier Erik Åsard ved Uppsala universitet.

– Hele hans framtid kan påvirkes av det. Framfor alt har han gjort det vanskelig for sine egne barn å ha noen framtid i politikken, sier professoren med henvisning til datteren Ivanka og sønnen Donald Jr., som begge har hatt framskutte roller i Trumps presidenttid.

– Elsker rampelyset

Trumps egen kommentar til frikjennelsen i riksretten var at reisen mot å gjøre Amerika «great» igjen så vidt har begynt.

Om det innebærer at ekspresidenten satser på å stille opp i det neste presidentvalget i USA, noe han tidligere har hintet om, kan man bare spekulere på, sier Åsard.

– Men om man ser på oppførselen hans fra 2015 og framover, er dette en mann som elsker å stå i rampelyset, og det kommer han til å prøve å komme tilbake til, sier han.

Trump ser fortsatt ut til å ha et visst grep om det republikanske partiet i USA og dets kjernevelgere og vil trolig være aktiv i de kommende primærvalgene, tror professoren.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, sa Trump etter frikjennelsen.

Men hvor lenge og hvor sterkt Trumps stjerne vil fortsette å lyse på den politiske himmelen, gjenstår å se.