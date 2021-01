Savnet mann funnet i Australia etter 18 døgn – levde på sopp og vann

58 år gamle Robert Weber ble funnet nær et tjern etter å ha vært savnet i over to uker. Han overlevde tilsynelatende på bare vann og sopp.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

58-åringen ble sist sett forlate et hotell i den lille byen Kilkivan i Australia 6. januar sammen med hunden sin, ifølge BBC.

Politiet i Queensland sier Weber havnet i trøbbel da bilen hans kjørte seg fast på en landevei. Han tilbrakte tre dager i bilen sammen med hunden før han gikk tom for vann og gikk ut til fots.

Etter å ha gått seg vill, slo han seg ned ved et tjern, hvor han 18 døgn senere ble funnet i live av en lokalkjent. En omfattende leteaksjon hadde da blitt avsluttet uten noen funn. Weber hadde overlevd ved å kun drikke vann og spise sopp, opplyser politiet.

Weber er innlagt på sykehus, men skal være i god behold. Hunden er fremdeles savnet.