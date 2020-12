Trumps advokat Rudy Giuliani koronasmittet

USAs president Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, er smittet med covid-19. 76-åringen sier han er i god form, men er ifølge flere medier innlagt på sykehus.

Rudy Giuliani, her fra en pressekonferanse i forrige måned, testet nylig positivt for koronasmitte, ifølge Donald Trump. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB-DPA

– Rudy Giuliani, uten tvil den beste ordføreren i New York City noensinne og som har arbeidet utrettelig med å avdekke tidenes mest korrupte valg i USA, har testet positivt for kinaviruset. Bli frisk snart Rudy, vi skal fortsette, skrev Trump på Twitter søndag.

76 år gamle Giuliani var ordfører i New York City i to perioder fra 1994 til 2001. De siste årene har han jobbet som Trumps personlige advokat.

Den siste måneden har han ledet Trumps rettslige forsøk på å få endret valgresultatet etter presidentvalget 3. november. Trump mener valget var preget av juks, og han mener at han er den rettmessige vinneren av valget.

I forbindelse med det rettslige arbeidet har Giuliani reist gjennom mange delstater de siste ukene og dagene og deltatt på en rekke arrangementer – mange av dem uten å være iført munnbind.

Testet positivt

– Takk til alle mine venner og tilhengere for alle bønner og gode ønsker. Jeg får god hjelp og føler meg bra. Jeg kommer meg raskt og er oppdatert på alt, skrev Giuliani på Twitter noen timer etter Trumps kunngjøring.

Ifølge New York Times og ABC ble han innlagt på et sykehus i Washington søndag. CNN henviser til en ikke navngitt kilde som bekrefter at han er lagt inn på Georgetown University Hospital.

Giuliani selv oppgir ikke noe mer om tilstanden, ei heller noe om hva slags hjelp han får eller om han er på sykehus.

Det er ikke kjent når han testet positivt, men Trumps melding var den første bekreftelsen, og den forelå søndag kveld norsk tid.

Noen timer tidligere ble Giuliani intervjuet på en direktesending hos Fox News. Da viste han ingen tegn på å være syk.

Onsdag deltok Giuliani i en fire timer lang høring i delstatsforsamlingen i Lansing i Michigan. Han brukte ikke munnbind.

I Atlanta i Georgia torsdag stilte han opp uten munnbind og pratet med flere mennesker som heller ikke brukte munnbind.

Munnbind-motstand

Giulianis sønn Andrew skrev søndag på Twitter at faren hvilte, fikk god hjelp og følte seg i god form. Andrew Giuliani, som jobber i Det hvite hus, testet selv positivt for koronavirus i slutten av november.

Rudy Giulianis diagnose ble kjent dagen etter at Trump, som lenge tonet ned alvoret av pandemien og som også en stund gjorde narr av folk som brukte munnbind, holdt sitt første store folkemøte etter valget. Det skjedde foran en tettpakket folkemengde med tusener av tilhengere, ifølge AFP flesteparten uten munnbind, i Georgia.

Det hvite hus' korona-koordinator Deborah Birx ga søndag uttrykk for frustrasjon over motstanden mot munnbind i USA.

– Jeg hører folk gjentar at munnbind ikke virker. De tar feil, sa hun til NBC.

Smitte i Trumps krets

En rekke personer i Trumps indre krets har fått påvist koronasmitte. Presidenten selv ble smittet før valget. Blant de øvrige som har hatt smitte er førstedame Melania, parets sønn Barron, Trumps sønn Donald Jr., Trumps pressesekretær, noen av presidentens rådgivere, hans valgkampleder, samt flere republikanere i Kongressen.

Mange av dem, også Giuliani, fulgte Trumps eksempel og overså ofte helseeksperters råd og deltok på samlinger uten munnbind.

David Gergen, en høytstående rådgiver som har jobbet for fire presidentadministrasjoner, påpeker overfor CNN at mens flere titalls personer rundt Trump har fått koronavirus, skal det være kun en eller to personer i Joe Bidens leir som har hatt smitte.

– Den arrogante holdningen fra Trump-leiren gjør bare at risikoen for å bli smittet, øker. Så enkelt er det, sier Gergen.