Netanyahu rakk ikke frist for regjeringsdannelse

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ikke overholdt en frist for å danne ny regjering.

NTB-AP

Fristen var ved midnatt natt til onsdag lokal tid. At Netanyahu ikke har klart å få på plass en ny koalisjonsregjering, øker sannsynligheten for at hans parti Likud nå må gå i opposisjon.