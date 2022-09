EU foreslår nye sanksjoner mot Russland

EU foreslår nye sanksjoner mot Russland som blant annet innebærer import- og eksportforbud. Det skal svekke russisk økonomi, sier EU-sjef Ursula von der Leyen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og utenrikssjef Josep Borrell.

NTB-DPA-Ritzau

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi er fast bestemt på å få Kreml til å betale for denne ytterligere eskaleringen, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse onsdag.

Sanksjoner vil også inneholde et oljepristak, sa hun. Hun anslår at sanksjonene vil koste Russland 7 milliarder euro i tapte inntekter.

EUs 27 medlemsland må nå forhandle og bli enstemmig enige om forslaget før sanksjonene innføres.

Bakteppe for den nye sanksjonspakken EU nå vurderer, er Russlands oppskalering i Ukraina-krigen de siste dagene. Tirsdag kom også nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Både eksperter og politikere mener at eksplosjonene skyldes sabotasje.

Forrige uke kunngjorde den russiske presidenten Vladimir Putin en mobilisering av 300.000 reservister som skal sendes i krigen i Ukraina.

Det har også vært holdt falske folkeavstemninger i russisk-okkuperte områder i Sør- og Øst-Ukraina om innlemmelse i Russland. Disse avstemningene har blitt holdt uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper.

15 EU-land har stilt seg bak et krav om makspris på naturgass, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Kravet fremmes i et brev som byrået har fått tilgang til. Det er sendt til EUs energikommissær Kadri Simson.

Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Belgia, Polen, Bulgaria, Kroatia, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia skal ha undertegnet brevet.

Det var Hellas som tok initiativ til oppropet, ifølge Energi og Klima. Tanken er å blant annet innføre et pristak på gass som importeres fra land utenfor EU.

Etter invasjonen av Ukraina har Norge gått forbi Russland som den største leverandøren av naturgass til EU. Regjeringen i Norge er negativ til forslaget om en makspris på gassen. Et slikt tiltak vil ikke løse det grunnleggende problemet, som er mangel på gass i Europa, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Også Tyskland skal ha argumentert mot forslaget om pristak. Etter å ha mistet gassleveransene fra Russland, har Tyskland kjøpt mer gass fra Norge og andre land.

Tiltak for å løse energikrisen skal diskuteres på et møte for EUs energiministre fredag. Neste uke skal Støre delta på et europeisk toppmøte i Tsjekkia der energikrisen er en av sakene som står på agendaen.