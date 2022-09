Stoltenberg: – Angrep mot kritisk infrastruktur vil bli møtt med en samlet og bestemt reaksjon

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver at sabotasjen av Nord Stream-gassledningene er svært bekymringsfull.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ethvert villet angrep på alliertes kritiske infrastruktur vil bli møtt med en samlet og bestemt reaksjon, skriver Stoltenberg på Twitter.

Tweeten inneholder også en felles uttalelse fra Nato. Der slås det fast at all informasjon som nå er tilgjengelig peker på et sabotasjeangrep, og at Nato har forpliktet seg til å svare på hybridangrep fra statlige og ikke-statlige aktører.