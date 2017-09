Russland truer USA med svar etter at syriske styrker ble truffet i Deir al-Zor

En militærtalsmann i Moskva mener det er tydelig at den amerikanskstøttede opprørsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF) avfyrte skuddene, og sier fremtidige angrep vil bli besvart.

– Syriske regimestyrker var to ganger mål for massiv ild fra bombekastere og rakettartilleri fra områder øst for Eufrat-elven der SDF og amerikanske spesialstyrker oppholder seg, sier Igor Konasjenkov.

–En representant fra den amerikanske kommandosentralen i al-Udeid i Qatar fikk kraftig beskjed om at forsøk på angrep fra distrikter der SDF-krigere oppholder seg vil bli besvart, sa han videre.

–Artilleristillinger i disse områdene vil umiddelbart bli kvelt med alle tilgjengelige våpen, sa han videre.

Russiske spesialstyrker

Forsvarsdepartementet i Moskva kunngjorde torsdag at russiske spesialstyrker nå er utstasjonert ved byen Deir al-Zor for å hjelpe syriske regjeringsstyrker i kampene mot IS.

Både syriske regimestyrker og SDF rykker fram i Deir al-Zor-provinsen, der byen ligger. I løpet av de siste to ukene har regimevennlige styrker, med støtte fra russiske kampfly og iransk-alliert milits, tatt kontroll over mesteparten av byen og krysset elva Eufrat. De har dermed tatt seg inn i området der SDF opererer.

Flere sammenstøt

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder inne i Syria, meldte onsdag at tre russiske soldater var drept i kamper mellom IS og syriske regjeringsstyrker på østbredden av Eufrat.

Soldater fra det russiskstøttede syriske regimet, regimevennlig milits, og SDF-styrker støttet av USA kriger mot IS i omtrent samme område, og sammenstøtet er ikke det første det meldes om.

Lørdag hevdet SDF at de hadde var under angrep fra syriske regjeringsstyrker og hadde blitt truffet av et russisk luftangrep i Deir al-Zor-provinsen i Syria.

Russland avviste dette dagen etter, og hevdet de kun hadde nøye utpekte IS-stillinger som mål med luftangrepene.