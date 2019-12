Tusener brannevakuert til strender sør i Australia

To er bekreftet døde og fem er savnet samtidig som tusenvis er evakuert til strendene på grunn av skogbrannene langs den sørøstlige kysten av Australia.

Brannene i Australia har de siste dagene spredt seg sørover til delstaten Victoria hvor heftige skogbranner sprer seg raskt. Tirsdag var flere tusen fastboende og turister fanget i kystbyen Mallacoota sør i Victoria. Foto: Foto: Australian Broadcasting Corporation / AP / NTB scanpix

NTB-Peter Tálos

Innbyggere og tusener av mennesker på sommerferie sør i Australia ble tirsdag beordret til å gå ned på strendene fordi skogbrannene beveget seg inn i byer og tettsteder langs kysten. Brannene som før jul var mest dominerende i delstatene Queensland og i New South Wales, har i julehelgen spredt seg med økende styrke sørover og inn i delstaten Victoria.

På den siste dagen i året er det ikke færre enn 16 branner som er kategorisert som katastrofer i de to sørligste delstatene, melder den statlige kringkasteren ABC. Det knusktørt i hele det østlige Australia ettersom regnet har uteblitt i nærmere fire år mange steder. Flere steder er det i tillegg kritisk mangel på ferskvann.

Vind, tordenvær med lynnedslag og gnistregn har ført til spredning i alle retninger. Både millionbyen Melbourne og populære turistattraksjoner langs kysten er hardt rammet av branner tirsdag.

To personer er bekreftet døde og en er meldt savnet i New South Wales, og fire personer er det ikke gjort rede for i Victoria, opplyser myndighetene. De døde er en far og en sønn som forsøkte å beskytte huset sitt fra flammene i landsbyen Cobargo, 380 kilometer sør for Sydney.

I alt er tolv personer meldt døde siden brannene oppsto for to måneder siden, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Omringet av flammene

Flere tusen turister og lokale innbyggere var tirsdag fanget på en strand, omringet av skogbranner, i den populære kystbyen Mallacoota sør i Victoria tirsdag.

– Mallacoota er under angrep. Det er bekmørkt og veldig skremmende. Vi har 4.000 mennesker som er samlet på stranden og i nærheten og som beskyttes av brannmannskaper, sa sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, på en pressekonferanse tirsdag melder AFP.

Kystbyen ligger helt på sørspissen i delstaten Victoria. Den er omgitt av store skogsområder og er et yndet reisemål for mange. Tirsdag blåste det opp flere branner i området, og innbyggerne og de mange tilreisende til byen måtte stå på stranda og i båter ute i vannet mens flere hus og andre bygninger ble flammenes rov.

Tett røyk

Røyken som drev inn over Mallacoota og andre steder langs kysten var så tykk at dagen nærmest ble til natt. Folk som oppholdt seg ute la ut bilder på sosiale medier som viste et svakt mørkerødt lys som var alt av sollys som slapp gjennom den tette røyken.

Også lenger nord, over grensen til New South Wales måtte også fastboende og tilreisende til Batemans Bay evakueres til strendene for å holdes på sikker avstand til varmen og flammene, melder TV-kanalen 9 News. Det ble fortløpende vurdert om beboere skulle hentes med båter og fraktes vekk fra områdene.

I nærområdene rundt byen ble husene flere steder flammenes rov mens befolkningen og brannmannskapene måtte flykte unna.

Beboere i Mallacoota fortalte i sosiale medier at de tok på redningsvester i tilfelle de må hoppe i sjøen for å komme seg unna flammene, noe som blir omtalt som «siste utvei» av Victorias nødmyndigheter.

Tordenstormer

Brannene er så kraftige at de skaper egne tordenstormer og gnistregn som sprer flammene ytterligere i det tørre landskapet. Det var svært varmt mange steder i det sørøstlige Australia tirsdag, med temperaturer over 40 grader mange steder.

Temperaturen i skogbrannene kan komme opp i flere hundre grader og kan ta liv lenge før flammene nærmer seg.

Mandag døde en ung brannmann, Samuel McPaul (28), da den åtte tonn tunge brannbilen han kjørte i Upper Murray øst for hovedstaden Canberra, ble løftet opp fra bakken av det som ble kalt en ildtornado og kastet på taket.

Den unge mannen, som var en del av det frivillige brannvesenet og som etterlater seg en gravid kone, ble hedret over hele landet tirsdag.

Nyttårsfeiring som planlagt

Samtidig med at det hersker krisestemning over store deler av landet, strømmet forventningsfulle publikummere til i påvente av det årlige nyttårsfyrverkeriet i Sydney.

Etter langvarige vurderinger av brannvesenet i delstatshovedstaden ble det mandag bestemt at det tradisjonelle og mektige fyrverkeriet over havna i Sydney likevel kan holdes til tross for brannfaren, og uten at de støter de mange som er berørt av brannene andre steder.

Andre steder i Australia er derimot nyttårsfeiringen avlyst som følge av den pågående situasjonen, blant annet i hovedstaden Canberra, hvor det årlige fyrverkeriet ikke kan skytes opp. Også andre steder i Sydney, hvor det vanligvis skytes opp raketter på nyttårsaften, er det lagt ned forbud.

31. desember 2019 07:26