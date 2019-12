Søreide svært bekymret for sivile i Idlib i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykker stor bekymring for befolkningen i den krigsherjede Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Syrere i Istanbul demonstrerer mot offensiven i Idlib sist lørdag. Foto: Foto: Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

NTB

– Jeg er svært bekymret over sikkerheten for befolkningen i Idlib i Syria. Voldsbruken har økt betraktelig de siste to ukene, og jeg oppfordrer partene til å beskytte sivile og sivil infrastruktur, heter det i en uttalelse fra Søreide mandag kveld.

Syriske regjeringsstyrker og allierte militser har innledet en storstilt offensiv i det som til nå har vært Syrias siste opprørsbastion.

Mandag ble det meldt om over 40 luftangrep, både russiske og syriske. Regimet slipper blant annet tønnebomber ned fra helikoptre, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Mange av angrepene er rettet mot byen Maaret al-Numan sør i Idlib og området rundt.

Gruppen melder også at regimet fortsetter å bringe forsterkninger inn til områder sør i Aleppo-provinsen, som grenser til Idlib.

I løpet av de to siste ukene har minst 235.000 mennesker flyktet fra provinsen. Angrepene er rettet mot områder som inngikk i den demilitariserte sonen som Tyrkia og Russland ble enige om i september i fjor.

Idlib-provinsen hadde før krigen rundt 1,5 millioner innbyggere, men FN anslår at befolkningen i løpet av de siste årene er blitt dobbelt så stor som følge av tilstrømming av internflyktninger fra andre deler av Syria.

