Biden leder fortsatt over Trump på ny måling

Joe Biden leder fortsatt over president Donald Trump på en ny måling. Men oppslutningen har sunket siden forrige måling.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joe Biden taler til velgerne i et virtuelt møte online siden folkemøter nå er avlyst på grunn av koronakrisen. Foto: Biden for president via AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Ifølge målingen som er gjort for ABC News og Washington Post, har Biden, som ligger best an til å bli Demokratens presidentkandidat, en ledelse over Trump på 49 mot 47 prosent blant registrerte velgere. Det er statistisk sett likt.

Trump har redusert Bidens forsprang betydelig siden februar, da den tidligere visepresidenten ledet med 52 mot 45 prosent.

Bakgrunnstallene for målingen tyder på at begeistringen for Trump er betydelig større blant hans egne velgere, sammenlignet med Bidens støtte hos sine.

Bare 24 prosent av demokratiske velgere uttrykker noe særlig entusiasme når det gjelder deres partis sannsynlige kandidat ved valget til høsten.

Ny rekord for Trump

57 prosent av de spurte godkjenner Trumps styring av landet, noe som er ny rekord på denne målingen, og presidenten leder også over Biden når velgerne blir spurt om hvem de mener er best egnet til å styre økonomien.

De to ligger ganske jevnt når det gjelder tillit til hvem som kan håndtere koronakrisen best, mens Biden leder over Trump når det gjelder USAs helsetjenester.

Ifølge målingen ligger Biden stadig foran sin rival Bernie Sanders om den demokratiske nominasjonen.

Svikefulle Sanders-tilhengere

Men et annet bekymringsfullt moment for Biden er at 15 prosent av dem som støtter Sanders, sier de kan komme til å stemme på Trump i stedet for Biden til høsten.

Ved valget i 2016 klarte Trump å lokke til seg noen Sanders-velgere som var sinte på ledelsen i det demokratiske partiet for angivelig å ha manipulert nominasjonen i Hillary Clintons favør.

Flere Sanders-tilhengere foretrakk også outsideren Trump når deres egen outsider tapte mot Clinton, trass i den store ideologiske forskjellen.

Virtuelle møter

Målingen ble tatt opp i forrige uke, og koronaviruskrisen har fullstendig overskygget Demokratenes nominasjonsvalgkamp.

For tre uker siden holdt både Biden og Sanders svære folkemøter, ofte flere per dag i opptil to delstater hver dag, i en hektisk jakt på stemmer.

Men i dag opptrer de kun online fra sine egne hjem med direktesendte appeller, mens Trump dominerer TV-sendingene med daglige pressebrifer om koronakrisen som noen ganger kan vare så lenge som halvannen time.

Trumps håndtering av krisen har fått mildest talt blandet mottakelse, men inntil videre er oppslutningen om ham økt betydelig.

Valg utsatt

En rekke nominasjonsvalg framover er også utsatt eller omgjort til postvalg på grunn av koronakrisen, sist New York som lørdag ble utsatt til 23. juni. Andre er Maryland, Pennsylvania, Connecticut og Ohio.

De neste nominasjonsvalgene skulle holdes 4. april i Alaska, Hawaii, Louisiana og Wyoming.

Valget i Louisiana er imidlertid utsatt til 20. juni på grunn av koronaviruset, og nominasjonsmøtene i Wyoming er avlyst og erstattet av at velgerne kan sende inn stemmen sin i posten fram til 17. april.

Også i Hawaii er valget avlyst og erstattet av et postvalg der velgerne har fram til 22. mai med å sende inn stemmen.

Det samme gjelder Alaska. Der er valget avlyst og velgerne gitt muligheten til å stemme via posten fram til 10. april.