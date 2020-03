Sverige vil koronateste flere – 34 nye dødsfall

Sverige vil teste flere for koronasmitte og stenger aldershjem for besøk. 180 koronasmittede er døde i landet, en økning på 34 det siste døgnet.

Statsminister Stefan Löfven vil at flere skal testes for koronaviruset i Sverige. Foto: Arkivfoto: Janerik Henriksson / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

NTB-TT

4.435 har fått påvist smitte i Sverige. Det er en økning på 407 det siste døgnet.

Blant dem som har fått påvist smitte, får 358 nå intensivpleie, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Skal teste flere

Folkhälsomyndigheten får nå i oppdrag å lage en nasjonal strategi for å teste flere personer for koronaviruset.

Men det er fortsatt viktig å prioritere helsetjenester, både blant pasienter og blant ansatte, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge statsminister Stefan Löfven tester Sverige like mange som alle andre sammenlignbare land og viser til at 36.000 var testet for noen dager siden. I Norge er over 90.000 personer testet så langt.

Forbyr aldershjemsbesøk

Regjeringen har også besluttet å forby besøk på alle landets aldershjem fra og med onsdag.

– Regjeringen har tidligere kommet med en sterk anbefaling mot å besøke aldershjem, og flere kommuner har innført besøksforbud. Regjeringen ser behov for like regler for hele landet, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin.

Står på strategi

Visestatsepidemiolog Anders Wallensten har måttet tåle mye kritikk for Sveriges strategi som skiller seg ut fra en rekke land med mindre strenge tiltak. Han står på at strategien fortsatt er riktig.

– Det vi ser her, er enda en utvikling som i alle fall ikke er veldig bratt oppover, og det er veldig positivt. Så vi jobber videre med denne strategien, sier Wallensten om de nye smittetallene.