Marokko-rettssaken: Utpekt hovedmann sier han angrer på drapene

– Da jeg ble arrestert viste politiet meg den andre siden av IS. For å være ærlig, så er jeg fortsatt forvirret. Jeg vet ikke om jeg fortsatt er tilhenger av IS. Jeg pleide å elske IS, men nå vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg angrer på at jeg drepte de to turistene, sa Abdesamad El Joud under høringen, skriver VG.

Rettssaken mot de 24 tiltalte etter drapet på Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen startet torsdag etter å ha blitt utsatt to ganger.

Ueland (28) og Vesterager Jespersen (24) ble drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember.

Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller medvirket til dem, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe. I en video sverger de fire hovedtiltalte troskap til ekstremistgruppa IS.

Ville tilslutte seg IS i utlandet

Ifølge TV 2 har El Joud i retten forklart at han og flere av de medtiltalte i lengre tid ønsket å dra utenlands for å slutte seg til IS, men at dette ikke var mulig da de manglet penger og de nødvendige reisedokumentene.

Derfor skal de ha bestemt seg for å utføre angrep mot mål i Marokko og så seg ut militære mål og kjøpesentre. De skal flere ganger ha forsøkt å skaffe seg skytevåpen uten hell, og de forsøkte også å lage en bombe, men mislyktes.

Kun en uke før drapene skal de ha bestemt seg for å gjennomføre angrep i Imlil-fjellene, og de tiltalte reiste dit bare fire dager før drapene fant sted.

I retten forklarte El Joud at de ved fire anledninger så seg ut andre ofre, men at de lot være å drepe disse. Med andre ord var det helt tilfeldig at det var Ueland og Vesterager Jespersen som ble drept.

Utsatt to ganger

Rettssaken mot de 24 startet først 2. mai i byen Salé i Marokko. Da ble den utsatt på grunn av mangel på forsvarsadvokater.

16. mai møtte de tiltalte igjen i retten, men etter en drøy time ble det klart at rettssaken ble utsatt enda en gang.

Bistandsadvokaten til danske Louisa Vesterager Jespersens familie, Khaled Fataoui, mente at den marokkanske staten, som er ansvarlig for sikkerheten i landet, er erstatningsansvarlig overfor familien. Dermed ble det behov for mer tid.

Ifølge TV 2 vil rettssaken framover kun foregå på torsdager. Retten håper å være ferdig med de tiltaltes forklaringer i løpet av de neste to ukene, og det antas at rettssaken kan vare helt fram til september.

Erstatningskrav

Ifølge NRK fremmet advokaten et stort erstatningskrav for de etterlatte.

– Jeg har ikke lov til å gå ut med beløpet, men det jeg kan si er at det er stort. Kravet har vi allerede levert til retten, men det er hemmelig, sier han.

Bistandsadvokaten til Maren Uelands familie, Ragnar Falck Paulsen, opplyser til NTB at han fremdeles jobber med å få på plass en marokkansk advokat til familien.

Ifølge TV 2 har Uelands familie foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å be om erstatning, slik den danske familien har gjort.