Presidentvalg i det blå

Med bare dager igjen til valget i Polen, er det uklart om det i det hele tatt blir noe av. Regjeringen vil ha valg per post, mens opposisjonen vil utsette det.

Andrzej Duda satser på gjenvalg, men bare få dager før presidentvalget i Polen, er det uklart om, hvordan og når det kan holdes. Foto: Czarek Sokolowski, AP/Scanpix

Planen var at polakkene skulle gå til urnene søndag, men så kom koronaviruset. Køer og samling i valglokaler er ikke lenger en god idé, og mange har tatt til orde for å utsette presidentvalget.

Regjeringen, som ledes av høyrepartiet Lov og rettferdighet (PiS), er fortsatt innstilt på å gjennomføre valget per post, tross bekymringer om hvorvidt det er trygt, rettferdig eller engang lov. Kritikerne mener poststemmer også vil føre til en folkehelserisiko, fordi stemmesedlene fortsatt må leveres og telles for hånd.

Siden 30. mars har Polens borgere fått beskjed om å holde seg hjemme på grunn av covid-19-pandemien, og i en undersøkelse sier én av fire at de ikke vil forlate huset for å stemme.

Stemmer torsdag

Torsdag skal nasjonalforsamlingen stemme over hvorvidt statsminister Mateusz Morawiecki får det som han vil. Med motstandere også innen eget parti, kan han ikke ta det for gitt at det skjer. Og om de folkevalgte sier «ja», er det fortsatt en stor praktisk utfordring å i det hele tatt kunne gjennomføre et valg bare tre dager senere. Det vil «kreve et mirakel», ifølge landets valgkommissær.

Før helgen oppfordret ni tidligere statsministre og presidenter til boikott av valget.

– Det er enormt press fra flere hold, inkludert den katolske kirken og valgkommissæren. Det betyr at PiS kan gi etter og se etter en alternativ dato, sier statsviter Anne Materska-Sosnowska ved Universitetet i Warszawa.

To uker eller to år

Statsministeren har allerede hintet om at valget kan utsettes til 27. eller 23. mai, men har ikke lagt fram noe formelt forslag. PiS har også luftet tanken om å utsette valget i to år – og forlenge Andrzej Dudas tid ved makten like lenge.

Det Morawiecki ikke vil gjøre, er å følge opposisjonens oppfordring om å erklære unntakstilstand, noe som automatisk ville satt valgprosessen på vent.

EU har også signalisert misnøye med hvordan regjeringen har håndtert valget midt i pandemien.

– Vi kan ikke stenge ned våre grunnleggende rettigheter og verdier. Viruset må ikke ta livet av demokratiet, sier EU-kommissær Vera Jourova.

Trolig gjenvalg

Hovedpersonen selv, president Duda, gikk mandag ut på Twitter og avviste rykter om at han kunne trekke seg for å gi PiS muligheten til å finne en valgdato i sommer.

Duda ble innsatt 6. august 2015 og kan stille til valg for én femårsperiode til. Han er partiuavhengig, men støttes av PiS, som ikke stiller med noen kandidat. Han leder soleklart på alle målinger blant de seks kandidatene, og mange målinger gir ham mer enn 50 prosents oppslutning, nok til å vinne valget allerede i første runde – når den enn måtte bli.