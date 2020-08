En person skutt og drept i demonstrasjoner i Portland i USA

En person ble skutt og drept da tilhengere av president Donald Trump og motstandere støtte sammen i Portland i Oregon, ifølge myndighetene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Trump-tilhengere på vei til Portland. Foto: Paula Bronstein / AP / NTB scanpix

NTB-AP

En bilkolonne til støtte for president Donald Trump ankom lørdag Portland for tredje helg på rad. Foto: Paula Bronstein / AP / NTB scanpix

Trump-tilhengere i en bilkolonne på vei til Portland lørdag. Foto: Paula Bronstein / AP / NTB scanpix

En antirasistisk motdemonstrant roper til en Trump-tilhenger i bilkolonnen i Portland lørdag. Foto: Paula Bronstein / AP / NTB scanpix

Politiet i Portland holder vakt i sentrum av Portland lørdag. Foto: Paula Bronstein / AP 7 NTB scanpix

En frilansjournalist fra AP hørte tre skudd og så deretter at det ble utført livreddende førstehjelp på offeret, som skal være en hvit mann.

Drapet skjedde sent lørdag kveld samtidig som en kolonne med 600 biler tilhørende Trump-tilhengere støtte sammen med Black Lives Matter-demonstranter, opplyser politiet.

Det er ikke klart om drapet har sammenheng med de voldelige sammenstøtene mellom de to grupperingene, som skjedde i sentrum av Portland.

– Betjenter fra politiet i Portland hørte skudd bli avfyrt i området Southeast 3rd Avenue og Southwest Alder Street. De rykket ut og fant et offer med skuddskader i brystet. Ambulansepersonell slo fast at personen var død, opplyser politiet i en uttalelse.

Hærverk og vold

Portland, som ligger nordvest i USA, har opplevd omfattende protester siden drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis for over tre måneder siden. Mange av dem har utartet i hærverk og vold, og politiet har pågrepet hundrevis av mennesker. Lørdag ba myndighetene innbyggerne om å unngå sentrum.

I sin tale på det republikanske landsmøtet torsdag sa president Donald Trump at Portland er en liberal og voldsherjet by og at han vil sørge for at det igjen blir ro og orden igjen i USA hvis han blir gjenvalgt.

Det er tredje lørdagen på rad at Trump-tilhengere har samlet seg i byen. Bilkolonnen samlet seg ved et kjøpesenter tidligere på dagen. Da de kjørte mot sentrum forsøkte demonstranter å stanse dem ved å stå i gaten og sperre bruer.

Amper stemning

Videoer fra stedet viser enkelte slåsskamper, og at Trump-tilhengere skyter paintball-kuler og bruker en type pepperspray mot motstanderne sine, som kaster ting mot kolonnen.

Demonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen har flere ganger angrepet politibygninger og føderale bygninger. Noen av dem krever kutt i bevilgningene til politiet mens byens ordfører og andre grupperinger innenfor det afroamerikanske miljøet har kritisert volden for å virke mot sin hensikt.

Tidligere lørdag erklærte politiet i byen situasjonen for å være et «opprør» etter at det ble stiftet flere branner utenfor kontorene til politiets fagforening.