India har registrert verdens kraftigste smitteøkning på et døgn

India har påvist koronasmitte hos ytterligere 78.761 mennesker. Det er den kraftigste smitteøkningen på 24 timer i et land siden koronapandemien begynte.

Helsearbeidere drar fra dør til dør i Gauhati i India for å teste folk for koronaviruset. Foto: Anupam Nath / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Den dystre rekorden ble lagt fram av indiske helsemyndigheter søndag. Tidligere var det USA som hadde registrert flest nye koronatilfeller fra en dag til en annen.

India, som har 1,3 milliarder innbyggere, er blant de landene i verden som er hardest rammet av pandemien. Kun USA, Brasil og Mexico har høyere dødstall.

Så langt har India registrert over 63.000 koronarelaterte dødsfall. Det er imidlertid langt mindre enn USA, som har registrert nærmere 187.000 dødsfall blant personer med covid-19.

India har lettet på smittevernrestriksjonene for å hindre at pandemien får dramatiske økonomiske følger for landets befolkning, spesielt de fattigste. Millioner har mistet jobbene sine som følge av nedstengingen i mars.

Fra og med september vil det være tillatt med arrangementer med opptil 100 mennesker, men deltakerne må bære munnbind og holde avstand til andre. Lettelsene gjelder arrangementer både innen kultur, idrett, underholdning og politikk.

Skolene er fortsatt stengt, men elever vil kunne møte lærere på frivillig basis, ifølge de nye retningslinjene, som ble lagt fram lørdag.