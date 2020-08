Joe Bidens politikk

BAKGRUNN: Joe Biden har møtt mye motgang, både privat og politisk. Men han har en evne til å reise seg igjen, børste støvet av seg og kjempe videre. Det er disse egenskapene han håper å vinne valget med, et valg som ifølge Det demokratiske partiets presidentkandidat er et valg om USAs sjel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joe Biden aksepterte nominasjonen natt til fredag. Her holder han sin tiltredelsestale som Det demokratiske partiets presidentkandidat. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters

– Jeg vil være en president som står last og brast med våre allierte og våre venner. Tiden for å kose med diktatorer er over, fastslo Joe Biden i sin tale natt til fredag, norsk tid, der han aksepterte nominasjonen.

Presidentkandidaten tegner et dystert bilde av nasjonen han håper å ta over:

– Presidenten har holdt USA i mørket for lenge. Det er for mye sinne. For mye frykt. For mye splittelse.

Hvis dere gir meg tilliten, lover jeg å satse på det beste i oss, i stedet for det verste. Jeg vil alliere meg med lyset, ikke med mørket. Det er på tide at vi alle finner sammen, sa han.

Fakta og fiksjon

Å samle en splittet nasjon, synes å være en sentral del av Demokratenes strategi foran årets presidentvalg, noe Biden la vekt på i talen på siste dag av partiets landsmøte.

– Vi kan komme oss gjennom denne mørke tiden sammen, hvis vi velger håp i stedet frykt, og fakta i stedet for fiksjon.

Jeg er Demokratenes presidentkandidat, men vil være president for alle, ikke bare for mine egne velgere. Det er presidentens jobb å representere oss alle, ikke bare hans egne kjernevelgere, sier Joe Biden.

Koronakrisen og den økonomiske nedturen som går hånd i hånd med pandemien, gir Biden gode kort på hånd.

– Vi opplever et av de mest avgjørende øyeblikkene i landets historie. Vi har fire historiske kriser på én og samme tid: Den verste pandemien på 100 år. Den største økonomiske krisen siden den store depresjonen, de største raseutfordringene siden 1960-tallet, og den akselererende trusselen fra klimaendringene. Spørsmålet er enkelt: Er vi klar for dette? Jeg tror vi er det, sa han.

Tallenes tale

Om ikke smittesituasjonen i USA bedrer seg radikalt, og økonomien viser tegn til bedring, skal Donald Trump slite med å bli gjenvalgt. Biden ligger foran på meningsmålingene, og er tydelig når han legger tall og fakta på bordet.

– Ikke lytt til Trumps retorikk, la faktaene tale for seg: 5 millioner amerikanere er koronasmittet. Flere enn 170.000 har mistet livet. Vi er den hardest rammede nasjonen på Jorden. Flere enn 50 millioner arbeidstakere har mistet jobben i år. Flere enn 10 millioner mennesker har mistet helseforsikringen sin i år. Hvis han blir gjenvalgt vet vi alle hva som kommer til å skje: Koronatallene kommer til å forbli høye.

Små, familiedrevne virksomheter kommer til å stenge dørene for godt. Arbeiderfamilier kommer til å streve med å få endene til å møtes, mens den rikeste prosenten vil få titalls milliarder av dollar i skattelette.

Vi vet at den sittende presidenten, dersom han får fire år til, vil være den samme presidenten han vært denne perioden. En president som ikke tar ansvar, som ikke utviser lederskap, som skylder på andre og skaper hat og splittelse. Hver morgen, når han våkner, tror han at presidentjobben handler om ham, aldri om oss.

Det vi opplever i USA nå, kunne vært mindre tragisk. Se rundt dere: Det er ikke like ille i Canada, eller i Europa, eller i Japan, eller nesten hvor som helst i verden. Men presidenten forteller oss ustanselig at koronaviruset kommer til å forsvinne av seg selv på mirakuløst vis. Vel, jeg har en melding til ham: Det kommer ikke noe mirakel, sier Joe Biden.

Det handler om muligheter

Han kom også med svar på tiltale fra de av oss som har etterlyst politikk, og ikke minst viktigheten av å imøtekomme den progressive venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Nå slipper Biden seg mer løs, og da tør han faktisk snakke om innholdet i politikken.

– Vi skal bygge et utdanningssystem der kostnadene ikke forhindrer ungdommer i å studere. Vi skal ha barnehager som gjør det mulig for småbarnsforeldre å gå ut i jobb, og vi skal ta vare på våre eldre, slik at de kan bo i sine egne hjem og eldes med verdighet.

Vi skal ha en innvandringspolitikk som reflekterer verdiene våre, og som skaper økonomisk vekst. Vi skal styrke fagforeningene. Vi skal ha lik lønn for arbeidstakere av begge kjønn, og vi skal ikke nøye oss med å snakke fint om nasjonens arbeidere: Vi skal gi dem en anstendig inntekt.

Vi skal ta klimaendringene på alvor, for de representerer ikke bare en krise, men også store muligheter. Muligheter til å ta internasjonalt lederskap og bygge millioner av godt betalte jobber i en ren energisektor. Og hvis det er noe USA handler om for meg, så er det nettopp muligheter, sier Joe Biden.

Han kan jo begynne med å ta USA inn igjen i Parisavtalen. Hvis han greier å vinne valget.

Jeg vil være en president som står last og brast med våre allierte og våre venner

Joe Biden, presidentkandidat