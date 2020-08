EU avviser Lukasjenkos valgseier og varsler sanksjoner

Under paraplyer og regnfrakker sang demonstrantene for å vise sin støtte til arbeiderne ved Minsk Traktorverk. Mange fabrikkarbeidere, som tidligere har vært blant Lukasjenkos kjernevelgere, har sluttet seg til demonstrantene som krever at landets leder gjennom 26 år må gå av. Foto: Dmitri Lovetskij / AP / NTB scanpix