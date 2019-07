18 pågrepet etter demonstrasjoner i Hongkong

Elleve menn og én kvinne er pågrepet for å ha brutt seg inn i den folkevalgte forsamlingen Legco i Hongkong mandag kveld.

Politiet lyktes å ta tilbake kontrollen etter noen timer, men inntrengerne rakk å gjøre store skader.

Siktelsen mot de tolv pågrepne innebærer også bæring av våpen, for å ikke ha gyldig legitimasjon og for å ha gjennomført en ulovlig demonstrasjon.

Ytterligere seks personer er pågrepet for forstyrrelser under et offentlig møte 30. juni.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt har kritisert myndighetenes håndtering av demonstrasjonene, som har preget byen siden Hongkongs leder Carrie Lam kom med et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse på fastlands-Kina.

Kina advarer Storbritannia mot å blande seg inn og gjøre «ytterligere skade» på forholdet med Beijing.

– Jeg håper at britiske myndigheter forstår konsekvensene, og avstår fra å blande seg ytterligere inn i saken, sa Kinas ambassadør Liu Xiaoming under en pressekonferanse onsdag.

Ambassadøren ba videre Hunt om å respektere landets selvstyre.

Det britiske utenriksdepartementet opplyser onsdag kveld om at de har kalt Liu inn på teppet for «uakseptable og unøyaktige» kommentarer om protestene i den tidligere britiske kolonien.

Demonstrasjonene og stormingen av Legco fant sted på 22-årsdagen for overleveringen av den britiske kronkolonien til Kina i 1997.