Trump truer Iran med utslettelse

En viktig årsak til konflikten mellom USA og Iran er frykten for at Iran i hemmelighet skal utvikle atomvåpen.

I et TV-intervju fredag kom imidlertid Trump med en uttalelse som kunne tolkes som en trussel om bruk av amerikanske masseødeleggelsesvåpen – eller i alle fall en trussel om massive ødeleggelser.

Hvis det bryter ut krig med Iran, vil det bli «utslettelse som dere aldri før har sett», sa presidenten i intervjuet med NBC News.

Trump understreket også at han ikke ønsker krig, og at han ikke vil stille betingelser for å starte samtaler med iranske myndigheter. Han gjentok at det er uakseptabelt hvis Iran skaffer seg atomvåpen.

– Hvis dere vil snakke om det, så er det fint. Hvis ikke, kan dere leve i en ødelagt økonomi i lang tid, var presidentens budskap til Iran.

Trump gjentok også at USA torsdag forberedte et militært angrep mot Iran, som svar på iranernes nedskytning av en amerikansk drone. Angrepet ble angivelig avlyst av Trump i siste øyeblikk.

I intervjuet tilbakeviste han imidlertid påstanden om at kampfly allerede var på vingene da angrepet ble stanset. Dette har kilder i Trumps regjering tidligere opplyst til avisa New York Times.