Mick Jagger skal hjerteopereres

Ifølge det amerikanske nettstedet er det ventet at den 75 år gamle verdensstjernen er helt frisk igjen og klar for turné i sommer.

Kilder oppgir at operasjonen har en 95 prosent sjanse for å være vellykket, og nettstedet bemerker at Jagger er i utmerket form.

Det var i helgen det ble kjent at Rolling Stones utsetter sin planlagte turné i USA og Canada fordi han trenger medisinsk behandling, uten å oppgi hva som feilte ham.

I intervjuer har bandmedlemmer tidligere oppgitt at alle før hver turné må gjennom en grundig legeundersøkelse.

Keith: – Vi er her for deg!

– Jeg hater å svikte dere på denne måten. Jeg er veldig lei meg for å måtte utsette turneen, men jeg skal jobbe hardt for å komme tilbake på scenen så raskt jeg kan, skrev 75-åringen på sin Twitter-konto.

Hans gamle partner Keith Richards skriver på Twitter at det er en stor skuffelse for alle.

– Men det er ting som det må gjøres noe med og vi ser deg snart. Mick, vi er alltid der for deg!, skriver den jevnaldrende gitaristen.

Sprek 75-åring

Bandet skulle opprinnelig ha holdt 17 konserter i Nord-Amerika mellom april og juni. De har kunngjort at det vil bli satt opp nye datoer for konsertene.

– Mick har fått beskjed fra legene om at han ikke kan dra på turné nå, fordi han trenger medisinsk behandling, het det i bandets offisielle uttalelse.

Jagger, som har åtte barn, fem barnebarn og et oldebarn, er uten tvil fortsatt den mest energiske i sine sceneopptredener når Stones opptrer. Med sine 71 år er gitaristen Ronnie Wood yngstemann.