Trump vil ikke kutte skatten likevel

Trump snakket tirsdag om skattekutt for å styrke økonomien som følge av usikkerhet på børsen og snakk om at USA kan være på vei mot økonomisk nedgang som kunne sette hans gjenvalg i fare.

For første gang har Trump også innrømmet at hans handelskrig med Kina kan være til skade for amerikanske forbrukere, selv om han fortsatt insisterer på at den er nødvendig.

Men tanken om et skattekutt for amerikanere flest, levde ikke lenge.

– Jeg vurderer ikke et skattekutt nå. Vi trenger det ikke. Vi har en sterk økonomi, sa han til journalister foran Det hvite hus onsdag.

Mange økonomer advarer mot at en økonomisk nedgang, for ikke å snakke om en full resesjon, kan inntreffe før neste års presidentvalg.

Skylder på Powell

Trump mener imidlertid at økonomien er god, og han roser sin egen håndtering av den. Hvis noe går dårlig, skylder han på sentralbanken og sentralbanksjef Jerome Powell, og på mørke skyer i den globale økonomien.

– Jay Powell og sentralbanken har bommet fullstendig. Jeg hadde rett, og så godt som alle innrømmer det. Han hevet renten altfor fort og altfor uhemmet, men vi har en normal rente, og nå må vi gå den andre veien, sa han.

Noen rådgivere i Det hvite hus frykter at Trump med sine utfall underminerer troverdigheten til Powell, og de frykter at Trumps forkjærlighet for rentekutt kan skape usikkerhet i markedet i stedet for å styrke det.

Den utvalgte

Trump sa også at han ikke hadde noe annet valg enn å innføre straffetoll på kinesiske produkter, noe som har rammet amerikansk industri og amerikanske forbrukere.

– Noen var nødt til å gjøre det, og jeg er den utvalgte, sa han mens han så opp mot himmelen.

USA har så langt innført toll på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar er ventet å innføres i to nye runder, fra 1. september og 15. desember.

Svakere økonomi

Amerikansk økonomi har den siste tiden vist tegn på sårbarhet etter mer enn ti års vekst. Industriproduksjonen har gått ned, og forbrukertilliten er svekket som følge av handelskrigen.

Hans siste trussel om å innføre ytterligere toll på kinesiske varer i september, skapte stor nervøsitet på børser og markeder. Tolløkningen ble utsatt til desember.

Den siste oversikten fra Kongressens budsjettkontor viser også at budsjettunderskuddet eser ut til over én billion dollar, det vil si tusen milliarder dollar, uten at det får umiddelbar virkning på dagens økonomiske situasjon.

Verdensøkonomien har også utviklet seg tregere den siste tiden, og kraftige svingninger på børsene tyder på at USA ikke er helt immun.