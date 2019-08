Trump kritiserer Danmarks statsminister

Fredriksens uttalelse om hans forslag om å kjøpe Grønland fra Danmark var «vemmelig». Alt hun hadde trengt å gjøre var å si nei til ham, fortalte Trump til journalister utenfor Det hvite hus onsdag.

Presidenten sa han avlyser et planlagt Danmark-besøk fordi «man snakker ikke til USA på den måten», ifølge CNBCs politiske korrespondent Eamon Javers på Twitter.

Da hadde Fredriksen på en pressekonferanse i København tidligere på dagen sagt at hun er «ergerlig og overrasket» over avlysningen, som kom etter at Danmark avviste Trumps ønske om å kjøpe Grønland.

– Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sa Frederiksen.

– Vårt ønske om et forsterket strategisk samarbeid står fast, derfor står invitasjonen fast, sa hun videre.

– Trenger samarbeid

Ifølge Frederiksen trengs det et nærmere samarbeid mellom USA, Grønland, Færøyene og Danmark i Arktis.

– Vår invitasjon til et sterkere samarbeid om arktiske spørsmål står fortsatt fast. Arktis-området er viktigere enn noensinne, framholdt statsministeren.

Hun erkjente at det har vært en «diskusjon» med hensyn til salg av Grønland, men viste til at dette er blitt klart avvist av Kim Kielsen, leder for Grønlands selvstyremyndigheter.

Hun bedyret også at ingenting er endret i forholdet mellom USA og Danmark.