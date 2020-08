Ung jente død etter skyting på bensinstasjon i Sverige

Ei jente på under 15 år er skutt og drept på en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm, opplyser svensk politi.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ei jente på under 15 år er skutt og drept på en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm Foto: Naina Helén Jåma/ TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

NTB-TT

Svensk politi jobber med å sikre spor ved stedet der jenta ble skutt og drept natt til søndag. Foto: Naina Helén Jåma/ TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Ifølge svenske medier var jenta et tilfeldig offer. Hun skal ikke ha vært mål for skuddet, som ble avfyrt fra en bil. Foto: Naina Helén Jåma/ TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Jenta ble skutt på en bensinstasjon ved 3.30-tiden natt til søndag. Hun ble ført til sykehus i ambulanse og senere bekreftet død. Ifølge Expressen er jenta født i 2007, det vil si at hun er 12 eller 13 år. Avisen skriver også at hun ble truffet av en kule på avveie.

Også Aftonbladet skriver at hun ble truffet av en kule som ikke var ment for henne, og som ble avfyrt fra en bil som kjørte forbi.

Saken blir etterforsket som drap, opplyser politiet. Foreløpig er ingen personer pågrepet.

Overvåkingsfilm

Politiet sperret søndag av området, som ligger i Norsborg i Botkyrka kommune. Det ble gjennomført tekniske undersøkelser og sikret film fra videoovervåkingskameraer. Bensinstasjonen ligger like ved en McDonalds-restaurant.

Flere personer varslet politiet ved 3.30-tiden etter at de hørte smell fra en bensinstasjon. Da politiet ankom stedet, fant de ei jente på under 15 år med skuddskader. Ved 10-tiden søndag formiddag oppdaterte politiet hjemmesiden sin med opplysninger om at jenta er død, og at de pårørende er informert.

Sjokk blant naboer

I Norsborg er innbyggerne sjokkert over drapet.

– Det er forferdelig. Noen ganger kommer man hit med barna, nå tør man ikke det. Datteren min er tolv år. Den kulen kunne truffet hvem som helst, sier Anod Samir, som bor i nærheten av bensinstasjonen, til Aftonbladet.

Søndag ettermiddag var ingen mistenkte pågrepet, og stedet var fortsatt sperret av. Det er blitt funnet flere tomhylser på stedet, ifølge Expressen.

Pressetalsperson for politiet i Stockholm, Anna Westberg, sier at politiet allerede har samlet inn en del opplysninger i løpet av natten og morgenen.

Politiet er imidlertid sparsommelige med opplysninger ettersom det kan gjøre etterforskningen vanskeligere.