EU-parlamentet sa ja to dager før brexit

EU-parlamentet stemte som ventet for brexitavtalen onsdag ettermiddag. Dermed forlater britene EU med en avtale fredag.

«Sammen for alltid» sto det på skjerfene som noen av de britiske EU-parlamentarikerne hadde på seg. Foto: Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix.

Parlamentarikere klemmer hverandre og klapper etter brexit-avstemningen. Foto: Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

Avstemningen i Brussel var det siste formelle steget i utmeldingsprosessen. Det krevde alminnelig flertall og at minst en tredel av de 751 representantene møtte opp, slik at forsamlingen var beslutningsdyktig. Det klarte de med god margin: 621 stemte for avtalen, 49 stemte mot, mens 13 stemte blankt.

Dermed har politikerne i alle relevante forsamlinger på begge sider av kanalen gitt sitt samtykke til avtalen statsminister Boris Johnson inngikk med EU i oktober. Tre og et halvt år etter folkeavstemningen – og 47 år etter at landet meldte seg inn – går Storbritannia ut av unionen.

Tårer, klemmer og applaus

Det var en tidvis svært følelsesladd debatt før avstemningen, særlig blant de britiske medlemmene, som ikke lenger skal sitte i EU-parlamentet.

– I hjertet håper jeg at jeg en gang skal tilbake til denne salen, tilbake til hjertet av Europa, sa britiske Molly Scot Cato fra De grønne til stående applaus mens hun kjempet mot tårene.

Skotske Eileen McLeod stemte mot avtalen og sa det er en tragedie for Skottland – som stemte for fortsatt medlemskap – å bli dratt ut av unionen.

– Jeg håper dere vil la lyset være tent for Skottland, sa hun.

Britiske Anthea McIntyre understreket på sin side at selv om britene forlater EU-institusjonene, så forlater de ikke Europa.

Selv brexitgeneral Nigel Farage var inne på det samme tidligere på dagen da han sa at «vi elsker Europa, men hater EU». Han spøkte med å spolere EU-parlamentets tilslutning til brexitavtalen, noe som trolig ville ført til kaos.

– Hadde det ikke vært gøy om vi prøvde å få til et flertall så vi kunne gå rett ut på fredag, spurte han, men la umiddelbart til at det ikke ville skje.

Avskjedssang

Etter at avstemningen var klar, ble salen fylt av de sørgmodige tonene til «Auld Lang Syne», da parlamentarikerne stemte i. Den skotske sangen er en avskjedssang som i dag kanskje er mest kjent som allsang når man tar farvel med det gamle året.

Flere av dem som ga uttrykk for at de vil savne sine britiske kolleger, understreket at britene er velkommen tilbake.

– Denne avstemningen er ikke et adjø, men et på gjensyn, sa parlamentets brexitkoordinator Guy Verhofstadt.

Krymper

Parlamentets president David Sassoli sa det var trist å se et land forlate EU-familien. Det betyr også at forsamlingen han leder, blir mindre. 73 britiske EU-parlamentarikere har ikke lenger en plass i salen. 27 av plassene skal fordeles på andre land, men totalen minsker fra 751 til 705 representanter.

– Til de kollegene som forlater oss nå, vil jeg si at vi er svært takknemlige. Vi setter pris på jobben dere har gjort. Britiske venner, dere har gjort EU rikere ved å være her, sa Sassoli.

– Dere er kolleger og allierte, og vi vil fortsatt ha sterke bånd. 50 års integrering forsvinner ikke uten videre, avsluttet han før han signerte brexitvedtaket.

