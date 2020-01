Apokalyptisk stemning i kinesisk millionby

– Det er helt tomt i gatene. Nesten ingen biler kjører. Alle er inne, og de som er ute, går med maske.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Anhui-provinsen i Kina venter medisinsk personell i beskyttelsesdrakter på evakuerte fra byen Wuhan, der det nye coronaviruset først ble oppdaget. Foto: Chinatopix via AP/NTB scanpix

Dag Kjørholt

Det forteller den norske studenten Maiken Bergheim (22) fra Tromsø på telefon til NTB fra den kinesiske byen Hefei med rundt åtte millioner innbyggere.

Byen ligger cirka 50 mil fra byen Wuhan der coronaviruset 2019-nCoV først ble påvist i desember i fjor. Med hurtigtog tar det to timer å kjøre mellom de to byene som ligger i hver sin tilgrensende provins, Hefei i Anhui og Wuhan i Hubei, begge øst i Kina.

– Virusutbruddet merkes veldig godt. Jeg får daglig tekstmeldinger fra myndighetene med beskjeder om ikke å gå ut, men holde meg inne. Jeg våkner opp til en bombealarmstemme som snakker sammenhengende i timevis over hele byen. Damestemmen gjentar beskjeder om å holde seg inne, vaske hendene og gå med munnbind, forteller 22-åringen.

Folk er engstelige

Hun beskriver stemningen som apokalyptisk og befolkningen som engstelig.

– Folk er veldig urolige. Det er jo kinesisk nyttårsfeiring på denne tiden, og mange har valgt å ikke reise hjem for å besøke familiene sine, men bli værende der de jobber eller studerer. Sosiale medier handler bare om viruset. Og så merker man det jo veldig godt på hvordan byen ser ut, sier Bergheim.

Hun oppholder seg i Shanghai for å spesialisere seg i kinesisk for næringslivet etter å ha tatt bachelor i kinesisk hjemme i Norge. Men siden det er kinesisk nyttår, reiste hun til Hefei for å feire med kinesiske venner og familien deres.

– Så kom denne viruskrisen, og alvorlighetsgraden ble allment kjent. Da valgte jeg heller å avbestille togbilletten min tilbake til Shanghai. Det er bare å holde seg innendørs, sier hun.

Reiser ikke hjem

22-åringen forklarer at hun prøver å ha en positiv innstilling og holde seg rolig.

– Jeg har tro på at dette kommer til å gå over om ikke så altfor lenge. Jeg har ingen planer om å reise hjem til Norge med det første, men jeg vet heller ikke når jeg reiser tilbake til Shanghai. Skolestart er utsatt på ubestemt tid.

Uansett vil hun ikke reise hjem nå.

– Jeg tenker det er tryggere at jeg holder meg her jeg er, enn at jeg reiser med fly eller tog, sier Maiken Bergheim.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 17:20

Les også

Mest lest akkurat nå