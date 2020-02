Journalister boikottet Johnson-brifing etter at andre journalister ble stengt ute

En gruppe politiske journalister boikottet en brifing i Downing Street mandag i protest mot at en Boris Johnson-medhjelper stengte ute noen reportere.

Nedtellingen utenfor Downing Street nummer 10 fredag da Storbritannia forlot EU. Foto: Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

En rekke journalister var blitt invitert til en orientering om Storbritannias handelsstrategi etter brexit. Orienteringen skulle holdes av embetsfolk, ikke politikere.

Noen journalister, hvis navn ikke sto på listen over inviterte journalister, ankom likevel stedet. De ble bedt om å dra. Da besluttet de øvrige journalistene å forlate pressebrifingen i protest.

Statsministerens kontor avviser å kommentere saken overfor nyhetsbyrået AFP. Avisen The Independent siterer en uttalelse fra Johnsons kommunikasjonssjef Lee Cain som var på stedet:

– Vi har anledning til å brife enhver journalist som vi vil, når vi vil, sa han.

– Johnsons regjering må slutte med denne paranoiaen og omfavne hele pressen, ikke bare favorittene, sier det britiske journalistforbundets (NUJ) generalsekretær Michelle Stanistreet.

– Hendelsen skaper bekymring for at regjeringen muligens forsøker å unngå de store mediene for å skaffe seg mindre motstand, sier Ian Murray, som leder redaktørforeningen Society of Editors.

BBC og Sky News valgte å ikke sende Johnsons tale til nasjonen da landet forlot EU fredag fordi den var blitt spilt inn av et internt filmteam. Andre svarte med å ikke bruke bilder eller video som Johnsons kontor ga dem.

The Guardian trekker paralleller til USA der president Donald Trump har forsøkt å stenge ute journalister.

Johnson var selv journalist før han gikk inn i politikken.

