WHO holder krisemøte om kinesisk virus

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil holde krisemøte om det nye sars-lignende viruset som krever stadig flerre menneskeliv i Kina og andre asiatiske land.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

WHOs krisekomité samles onsdag i Genève og vil ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

Viruset ble først oppdaget i Wuhan sør i Kina, og har til nå krevd minst tre menneskeliv. Nærmere 220 mennesker er smittet.

WHO tror at viruset trolig ble overført fra dyr til mennesker og at det også kan smitte mellom mennesker.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 20:16

Les også

Mest lest akkurat nå