Pelosi krever sanksjoner mot Russland på grunn av Taliban-avtale

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, krever sanksjoner mot Russland etter avsløringen om en hemmelig Taliban-avtale.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, krever sanksjoner mot Russland etter avsløringen om en hemmelig Taliban-avtale. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Russlands militære etterretning GRU skal angivelig ha tilbudt belønning til Taliban for å drepe amerikanske soldater i Afghanistan.

Pelosi peker på at Det hvite hus tidligere har motsatt seg sanksjoner «som rammer etterretningstjenesten og forsvarssektoren» i Russland.

Den russiske etterretningen og forsvaret er «nettopp den sektoren som er anklaget for å utgjøre en potensiell trussel mot våre menn og kvinner i uniform», sier Pelosi.

– Vi må gjeninnføre disse sanksjonene, og vi må følge dem opp, legger hun til.

Det var New York Times som først skrev om de amerikanske etterretningsrapportene som hevdet at Russland tilbød Taliban-soldater penger for å angripe amerikanske soldater.

Det hvite hus sier president Donald Trump ikke har blitt orientert om saken fordi informasjonen ikke var bekreftet. Flere offisielle kilder sier derimot til avisen at informasjonen var inkludert i presidentens skriftlige daglige rapport så tidlig som februar.