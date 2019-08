Trump vil ha frislipp av kraftig klimagass

Det opplyste det amerikanske miljødirektoratet EPA torsdag. EPA-sjef Andrew Wheeler mener kravene legger en unødvendig byrde på olje- og gassnæringen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Wheeler legger til at metan er en verdifull gass og at næringen derfor har en egeninteresse i å hindre at den lekker ut og forsvinner opp i atmosfæren.

– Total forakt

Amerikanske miljøorganisasjoner reagerer svært sterkt på regjeringens forslag.

– Dette viser Trump-administrasjonens totale forakt for klimaet vårt, sier Kassie Siegel fra Center for Biological Diversity.

Organisasjonen Clean Air Task Force anslår at fjerningen av reglene vil føre til utslipp som tilsvarer utslippene fra 22 millioner biler fram til 2025.

Metan, den viktigste bestanddelen i naturgass, bidrar til global oppvarming hvis gassen slipper ut i atmosfæren. Som klimagass er metan på kort sikt over 30 ganger så kraftig som CO2.

Tidligere lobbyist

Etter at Donald Trump ble president har han fjernet eller forsøkt å fjerne et stort antall regler og tiltak for å bremse klimaendringene. Han har varslet at USA skal ut av den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Miljødirektoratet EPA er blitt omgjort til et viktig verktøy for å svekke miljøreguleringene, og EPA-sjef Andrew Wheeler jobbet tidligere som lobbyist for et kullselskap.

Amerikanske miljøorganisasjoner forsøker å stanse mange av Trumps miljøgrep i rettsvesenet. De varsler juridisk kamp også mot fjerningen av metankravene.