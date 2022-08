Trump raser etter at FBI gikk til aksjon mot Florida-bolig

Donald Trumps hjem i Florida er blitt ransaket av FBI, i etterforskningen av esker med gradert materiale som ble funnet der.

En støttespiller av Donald Trump kjører forbi eiendommen hans etter at FBI gikk til aksjon der mandag.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En politibil utenfor Trumps eiendom etter ransakelsen mandag.

Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida er blitt ransaket av FBI.

Tidligere president Donald Trump på et valgstevne i Wisconsin fredag.

Donald Trump har vært koblet til flere etterforskninger, både økonomiske og i forbindelse med kongresstormingen i januar i fjor.

Trump varslet om ransakingen i en uttalelse på sitt eget nettsted, Truth Social. The New York Times skriver at ransakelsen skjedde i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump skal ha tatt med seg til eiendommen Mar-a-Lago etter at han gikk av som president.

Avisa får dette bekreftet av to uavhengige kilder. AP får også dette bekreftet av en kilde og skriver at saken markerer en dramatisk eskalering av rettsvesenets behandling av Trump.

Trump har levert tilbake de aktuelle eskene etter at nasjonalarkivet truet med å gå til rettslige skritt. Donald Trumps sønn Eric Trump sier ifølge Reuters til Fox News at ransakelsen skyldes at USAs nasjonalarkiv ønsker å få flere dokumenter utlevert.

Det hvite hus opplyser at president Joe Biden ikke har vært involvert i saken, mens justisdepartementet ikke vil svare på spørsmål om justisminister Merrick Garland personlig har godkjent aksjonen. FBI har foreløpig ikke kommentert saken.

Trump raser

FBI har i lang tid også etterforsket stormingen av Kongressen i januar 2021, da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.

– Dette er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter. Dette har aldri før skjedd med en president i USA, skriver Trump i uttalelsen.

CNN skriver at Trump ikke var i Florida da ransakelsen skjedde. Han vil ikke svare på spørsmål om å gi flere detaljer om ransakelsen.

Trump skriver på sitt eget nettsted at han har samarbeidet med alle relevante myndigheter, og at ransakingen er unødvendig og upassende. Han ble ikke varslet om aksjonen på forhånd.

– Angrep fra Demokratene

Ekspresidenten kaller aksjonen nok et angrep fra den radikale venstresiden i Demokratene, og sier den kommer fordi de ikke ønsker at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

– Et slikt angrep kan bare finne sted i et ødelagt, tredje-verden-land. Dessverre er USA nå blitt et av de landene, korrupt på et nivå som ingen har sett tidligere, skriver Trump.

Han legger til at agentene til og med tok seg inn i safen hans, med utropstegn bak setningen.

Viser til Watergate og Clinton-eposter

– Hva er forskjellen på dette og Watergate? spør Trump med henvisning til skandalen som førte til at Richard Nixon måtte gå av etter et innbrudd i Demokratenes partikontorer.

– Nå skjer det i revers, demokratene bryter seg inn i hjemmet til USAs 45. president, skriver Trump.

Han skriver ingenting om hvorfor FBI-agentene har gått til dette skrittet, men viser igjen til etterforskningen av Hillary Clintons eposter og de mange granskningene av Trump som har foregått.

– Jeg vil fortsette å kjempe for det fantastiske amerikanske folket, skriver Trump.

Trump har vært knyttet til flere etterforskninger, også økonomiske saker.