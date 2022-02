USA beordrer amerikanere til å forlate Hviterussland

USA beordrer amerikanske statsansattes familier i Hviterussland til å forlate landet, og advarer også amerikanere mot å dra til Hviterussland.

Russiske militærkjøretøy ankom lørdag Hviterussland med tog. Ifølge Russland skal de delta i felles militærøvelser med hviterusserne. USA hevder styrkene utplasseres mot Ukrainas grense, som ligger mindre enn to timer fra Ukrainas hovedstad Kiev.

Det fremkommer i et oppdatert reiseråd fra utenriksdepartementet i Washington natt til tirsdag norsk tid.

Reiserådet knyttes til Ukraina-konflikten. Amerikansk UD viser til «vilkårlig håndheving av lover, risiko for pågripelser, og uvanlig og bekymrende russisk styrkeoppbygging langs Hviterusslands grense mot Ukraina».

Russland har rundt 100.000 soldater på russisk side av grensen mot Ukraina, noe som har økt spenningsnivået og fått Nato og USA til å frykte russisk invasjon. Ifølge USA har Russland allerede 5.000 soldater i Hviterussland.

USA anklaget mandag Russland for å planlegge økning i antallet soldater på hviterussisk jord.

– Vi har sett bevis på at Russland har til hensikt å utvide tilstedeværelsen til over 30.000 soldater nær Hviterusslands grense mot Ukraina i begynnelsen av februar, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i FNs sikkerhetsråd mandag. Hun la til at styrkene da står mindre enn to timer fra Ukrainas hovedstad Kiev.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia avviste anklagene og sa at ingen russiske tjenestemenn har truet med å invadere Ukraina, og at ukrainerne er blitt «hjernevasket med Vestens Russland-fobi». Han sa også at russiske styrker i Hviterussland er i landet for å delta i militærøvelser.

