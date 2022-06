Jordskjelvet i Afghanistan har krevd over 1000 liv

Over 1.000 mennesker har omkommet i et jordskjelv øst i Afghanistan, ifølge myndighetene i Paktika-provinsen.

Skadde etter jordskjelvet øst i Afghanistan natt til onsdag, ble i morgentimene evakuert med helikopter.

Lokale innbyggere foran bygninger ødelagt i jordskjelvet i Paktika-provinsen i Afghanistan.

Lokale afghanere undersøker ødeleggelsene etter jordskjelvet i provinsen Paktika.

Taliban-krigere holder vakt idet skadde fraktes bort i helikopter etter jordskjelvet. Bildet er tatt fra en video fra distriktet Gayan i Paktika-provinsen, publisert av nyhetsbyrået Bakhtar.

– Tallet på døde stiger. Folk graver grav etter grav, sier sjefen for kultur- og informasjonsdepartementet i provinsen, Mohammad Amin Huzaifa.

Bilder fra området viser ofre for katastrofen som bæres inn i helikoptre. Lokale innbyggere leter gjennom restene av sammenraste bygninger.

Tallene på døde og skadde steg onsdag etter hvert som redningsarbeidere tok seg fram til avsidesliggende landsbyer.

Ber om hjelp

Jordskjelvet rammet fire distrikter og myndighetene ber om hjelp utenfra.

– Vi oppfordrer alle hjelpeorganisasjoner til å sende team til området umiddelbart for å forhindre en ytterligere katastrofe, tvitret Taliban-talsmannen Bilal Karimi.

Mange internasjonale hjelpeorganisasjoner har imidlertid forlatt Afghanistan etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet og Taliban grep makten i fjor.

Taliban har samarbeidet med Tyrkia og Qatar for å få gjenåpnet landets flyplasser, men nesten alle internasjonale flyselskap unngår landet og det er derfor krevende å bringe inn redningsmannskaper og nødhjelp.

Pakistans statsminister Shahbaz Sharif lovet onsdag å komme de jordskjelvrammede til unnsetning, men det er ikke kjent hva landet vil bidra med.

Kirkens Nødhjelp

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) uttrykker medfølelse med ofrene og understreker behovet for humanitær hjelp.

– Det afghanske folk har hatt det vanskelig det siste året. Denne katastrofen blir en ny byrde, skriver hun på Twitter.

Kirkens Nødhjelp, som har vært til stede i Afghanistan siden 1979, vurderer muligheten for å bistå, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– Et kraftig jordskjelv er fortvilende i et land med alvorlig tørke og der halve befolkningen allerede er avhengig av nødhjelp. Sammen med våre partnere er vi nå forberedt på å gå inn med hjelp i den berørte Paktika-provinsen, sier Høybråten.

– Med nær tusen mennesker så langt registrert døde, kan vi av erfaring allerede nå fastslå at skadeomfanget er stort. I en slik situasjon har vi en stor fordel av å ha vært i landet for å hjelpe det afghanske folk i flere tiår, og sammen med våre partnere står vi nå klare for å bistå dem som trenger hjelp som aller mest i denne situasjonen, sier han.

Lokal hjelpeinnsats

Jordskjelvet hadde en styrke på 5,9, ifølge US Geological Survey. Episenteret var 46 kilometer sørvest for byen Khost, der det bor over 160.000 mennesker.

Ifølge nyhetsbyrået Bakhtar ble minst 90 hus ødelagt og at mange mennesker lå i morgentimene begravd under bygningsrester.

Yaqub Manzor, en stammeleder i Paktika, forteller at innbyggerne i området er i full gang med hjelpeinnsatsen.

– Det lokale markedet er stengt, og alle sammen har skyndet seg til de berørte områdene, sier han.

Pakistan berørt

Deler av Pakistan ble berørt av skjelvet natt til onsdag og hus skal ha blitt ødelagt. Også i Pakistans hovedstaden Islamabad kunne skjelvet merkes. Pakistans meteorologiske institutt målte skjelvet det til 6,1, og det skal ha hatt sitt senter rundt 10 kilometer under overflaten.

Også i India var rystelsene merkbare, ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Det bor over 100 millioner mennesker i områdene der folk merket skjelvet i de tre landene.

Afghanistan blir forholdsvis ofte rammet av jordskjelv, særlig i fjellkjeden Hindu Kush, som ligger der to deler av jordskorpa møtes.

Det forrige store jordskjelvet var i Baghlan-provinsen nordøst i landet i 2002, kort tid etter den USA-ledede invasjonen i landet. Over 1.000 mennesker omkom i det skjelvet.