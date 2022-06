70 år på tronen: Alt om dronning Elizabeths store feiring

LONDON: Feiringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen startet i London torsdag og varer til søndag. Den 96-årige hovedpersonen har så langt nøyd seg med å vinke litt fra balkongen.

Historiske bilder av dronning Elizabeth II vises på Buckingham Palace under feiringen.

Tusenvis av mennesker har vært samlet seg utenfor Buckingham Palace for å få et glimt av den 96 år gamle platina-jubilanten. Da dronningen viste seg på balkongen torsdag, brøt det ut stormende jubel.

Dronning Elizabeth er ikke helt i form og sto over fredagens jubileumsgudstjeneste i St Paul-katedralen, opplyser Buckingham Palace.

– Dronningen har følt noe ubehag, heter det i kunngjøringen.

Den storstilte feiringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen startet torsdag og skal pågå helt til søndag.

Men enkelte demonstranter hadde også funnet veien til feiringen. Under militærseremonien Trooping the Color ble flere personer båret bort av politiet etter at de løp inn i opptoget. Ifølge Sky News dreier det seg trolig om aktivister fra gruppa Animal Rebellion.

Også dronningens sønn prins Charles, datteren prinsesse Anne og barnebarnet prins William deltok i paraden. Prins Harry og kona Meghan er også til stede under feiringen, men som tilskuere i det tidligere kontoret til hertugen av Wellington. Dronningens nest eldste sønn, prins Andrew har testet positivt for korona.

Den britiske dronningen Elizabeth II sammen med Catherine, hertuginne av Cambridge og dronningens oldebarn prins Louis og prinsesse Charlotte på Buckingham Palace-balkongen.

Historisk seremoni

Den militære seremonien har helt siden 1760 vært en markering av den britiske monarkens offisielle fødselsdag. I dag består den både av hester, kanoner og jagerfly.

Dronningen selv var kledd i lyseblått og hadde selskap av hertugen av Kent da hun kom ut på slottsbalkongen for å se på paraden og hilse på folkemengden.

Millioner av briter deltar på den fire dager lange feiringen av dronningens platina-jubileum. Aldri noensinne har en britisk monark sittet så lenge på tronen. Det arrangeres gatefester over hele landet, storstilte utendørslunsjer med tusenvis av deltakere, og i London er det satt opp en stor scene foran Buckingham Palace der musikere skal opptre.

Britene fikk fri både torsdag og fredag for å delta i feiringen. Tradisjonen med å holde gatefester rundt omkring i britiske lokalsamfunnet startet da Elizabeth ble kronet til dronning i 1953. Siden da har 14 ulike statsministre ledet landet.

Håper på gode minner

I en skriftlig melding takker dronningen både briter og innbyggere i Samveldet som er med på å organisere jubileet.

– Jeg vet at mange gode minner vil bli skapt ved disse festlige anledningene. Jeg blir fortsatt inspirert av velviljen som blir vist meg, og håper at de neste dagene vi gi en anledning til å reflektere over alt som er oppnådd de siste 70 årene, idet vi ser mot framtiden med tillit og entusiasme, skriver hun.

Fra hele verden har det strømmet inn gratulasjoner, blant annet fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som kaller dronningen for «en gyllen tråd som binder våre land sammen».

– Du er vår venn, en så nær alliert, vårt eksempel til å tjene andre, sier Macron i en videomelding som er spilt inn på engelsk.

Fyrverkeri lyser opp Windsor Castle.

En enorm folkemengde feirer dronningen i Londons gater.

De viktigste årene i dronning Elizabeths liv:

Dronning Elizabeth er den lengstsittende monarken i britisk historie og feirer i år sitt 70. år på tronen.

1926: En prinsesse blir født

Elizabeth Alexandra Mary Windsor blir født klokken 02.40 den 21. april i Mayfair i London sentrum. Hun er det første barnet til den daværende hertugen og hertuginnen av York, som siden ble kong George VI og dronning Elizabeth, dronningmoren.

1940: Flytter til trygghet

Mens Nazi-Tyskland bomber den britiske hovedstaden, flytter prinsesse Elizabeth og hennes yngre søster, prinsesse Margaret, til Windsor-slottet vest for London. Under andre verdenskrig utdanner prinsesse Elizabeth seg til mekaniker for militærkjøretøy.

Året er 1947 og prinsesse Elizabeth gifter seg med prins Philip.

1947: Ekteskap og barn

Prinsesse Elizabeth gifter seg med prins Philip i Westminster Abbey i 1947. I 1948 blir deres første barn, prins Charles, født. Prinsesse Anne blir født i 1950, og siden følger prins Andrew i 1960 og prins Edward i 1964.

1952: Prinsessen blir dronning

Den da 25 år gamle prinsesse Elizabeth er på besøk i Kenya sammen med prins Philip da hun får beskjed om at hennes far, kong George, er død. Hun avbryter turen og skynder seg tilbake til Storbritannia.

1953: Kroningen

Dronning Elizabeth blir kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953, foran 8.500 gjester. I tillegg blir seremonien sendt på tv over hele verden, noe som førte til en betydelig økning i salget av TV-apparater.

Året er 1977, dronningen feirer 25 år på tronen og pønkbandet Sex Pistols markerer det på sin måte.

1977: Sølvjubileum

Etter 25 år på tronen gjentar dronningen løftet hun ga da hun var 21 om livslang tjeneste til Storbritannia og Samveldet av nasjoner.

Hun legger ut på en lang reise i Storbritannia og Samveldet, og festlige gatefester blir et lyspunkt i en tung økonomisk tid med industriell tilbakegang og streiker.

1992: «Annus horribilis»

Prins Charles skiller seg fra prinsesse Diana, og prins Andrew avslutter sitt ekteskap med sin kone Sarah Ferguson. Dronningens eneste datter, prinsesse Anne, skiller seg fra mannen sin, Mark Philips. En brann i Windsor Castle fører til omfattende ødeleggelser.

I en tale kaller dronningen disse 12 månedene for sitt «annus horribilis» – det grusomme året.

Dronningens eldste sønn og tronarving, prins Charles, skilte seg fra prinsesse Diana i 1992. Fem år senere døde Diana i en trafikkulykke.

1997: Folkets prinsesse dør

Prinsesse Diana dør i en bilulykke 31. august 1997, noe som ryster kongefamilien. Dødsfallet fører også til en sjelden kritikk av dronningen, spesielt fordi hun ble værende på Balmoral-slottet i Skottland etter ulykken.

Hun vender til slutt tilbake til Buckingham Palace, hvor Union Jack-flagget senkes til halv stang. Dronningen kommer også med en offentlig TV-hyllest av Diana.

2002: Gulljubileum

Samme år som dronningens mor og søster dør, feirer hun 50 år på tronen.

Store folkemengder samlet seg i London for å se Queen-gitarist Brian May spille nasjonalsangen fra taket av Buckingham Palace før en stjernespekket popkonsert.

2011: Statsbesøk i Irland

For første gang siden Irland vant sin uavhengighet i 1922, reiser en britisk monark til landet på offisielt statsbesøk.

En tale fra dronningen på irsk og andre symbolske gester hjelper til med forsoningsprosessen og sementeringen av freden i Nord-Irland, etter årevis med konflikt rundt det britiske styret.

2012: OL og diamantjubileum

Dronningen og andre medlemmer av kongefamilien besøker alle Storbritannias fylker for å markere hennes 60 år på tronen.

Samme år blir en overraskende opptreden fra dronningen sammen med James Bond-skuespiller Daniel Craig en stor hit under åpningsseremonien til OL i London.

Prins Philip døde under koronapandemien. Dronningen sørger i ensomhet.

2021: Pandemi, prins Philip dør og helseplager

Koronaviruspandemien tvinger den aldrende dronningen til å selvisolere seg i Windsor Castle, hvorfra hun opptrer offentlig via videokonferanser.

I april dør hennes ektemann, prins Philip, 99 år gammel. Senere samme år vokser frykten for at også dronningens helse er på hell etter at hun tilbringer en natt på sykehus og trapper ned på sine offentlige opptredener.

2022: Platinajubileum

6. februar blir dronning Elizabeth den første monarken i britisk historie med en regjeringstid på 70 år. Fire dager med storstilt feiring er planlagt i begynnelsen av juni.

70 år på tronen:

Dronning Elizabeth av Storbritannia har nådd en rekke store milepæler i løpet av sine rekordlange 70 år på tronen.

Dronning Elizabeth har vært statsoverhode i Storbritannia i 70 år og nesten fire måneder – lenger en noen annen monark i britisk historie.

Den forrige rekorden ble satt av hennes tippoldemor dronning Victoria, som var statsoverhode i 63 år, sju måneder og to dager fram til 1901.

Med sine 96 år er dronning Elizabeth den eldste nåværende monarken og statsoverhodet i verden.

Bare to monarker har regjert lenger: Frankrikes Ludvig den 14., som var konge i 72 år mellom 1643 og 1715, og Thailands Bhumibol Adulyadej, som var konge i 70 år og fire måneder fram til sin død i 2016.

Elizabeth II har besøkt over 100 land. Her er hun på Torget i Stavanger i 1981 sammen med den norske kongen Olav V.

En real globetrotter

Dronningen har reist til mer enn 100 land siden 1952, noe som er nok en rekord for en britisk monark. Hun har vært på over 150 besøk i Samveldets ulike land.

Landet hun har besøkt oftest – 22 ganger – er Canada. I Europa er det Frankrike hun har vært i flest ganger, med 13 besøk. Norge har hun besøkt fire ganger, første gang i 1955 og siste i 2001.

Avisen Daily Telegraph har beregnet at dronningen til sammen har vært rundt jorden 42 ganger før hun sluttet å reise utenlands i 2015, 89 år gammel.

Hennes lengste utenlandsreise varte i 168 dager fra november 1953 til mai 1954. Da besøkte hun til sammen 13 land.

Travel jobb

Da dronning Elizabeth var 21 år gammel og fremdeles prinsesse, lovet hun livet sitt til Storbritannias og Samveldets tjeneste.

Som dronning har hun gjennomført over 21.000 tilstelninger, gitt sitt kongelige samtykke til over 4000 lover og vært vertskap for 112 offisielle statsbesøk.

Blant dem hun har vært vertskap for, er keiser Haile Selassie fra Etiopia (1954), Japans keiser Hirohito (1971), president Lech Walesa fra Polen (1991) og USAs president Barack Obama (2011).

Mer enn 180 hagefester er blitt arrangert på Buckingham Palace siden Elizabeth ble dronning, og over 1,5 millioner mennesker har til sammen deltatt i dem.

Elizabeth II har så langt vært dronning for 14 statsministre. Her sammen den første: Winston Churchill.

Politikk og religion

Elizabeth har vært dronning for til sammen 14 britiske statsministre. Hennes første var Winston Churchill (1952–1955) og den siste i rekken er Boris Johnson (fra 2019).

Dronningen holder regelmessige private møter med statsministeren, vanligvis hver uke på Buckingham Palace.

Dronning Elizabeth har møtt 13 av de siste 14 amerikanske presidentene. Eneste unntak er Lyndon B. Johnson. Hennes siste besøkende fra Det hvite hus var Joe Biden i 2021.

Hun er overhode for Den engelske kirken, en stilling som dateres tilbake til opprettelsen av denne under kong Henrik den åttende på 1500-tallet. Dronningen har møtt fire paver på offisielle besøk.

Gratulasjoner

Dronning Elizabeth har sendt rundt 300.000 gratulasjonskort til hundreåringer og mer enn 900.000 til par som feirer 60 års ekteskap.

Hun selv var gift i 73 år – nok en rekord for en britisk monark. Hennes mann, prins Philip, døde 99 år gammel i 2021.

Dronningen har posert for mer enn 200 portretter siden hun var sju år gammel. De fleste er malt i tradisjonell stil.

Et portrett av Lucien Freud i 2001 ble svært kontroversielt: En kritiker mente det fikk henne til å se ut som en av hennes corgi-hunder.

Pionerdronningen

I 1996 ble dronningen den første britiske monarken til å besøke fastlands-Kina. Hun var også den første som talte i Representantenes hus i Washington, i 1991.

Hun sendte sin første e-post 26. mars 1976 under et besøk på et forskningsanlegg i det britiske forsvarsdepartementet.

I 1997 lanserte hun nettstedet til Buckingham Palace. I 2014 sendte hun sin første tweet, og i 2014 dukket hun opp på Instagram.

Dronningen er også den eneste monarken som har hoppet ut av et helikopter sammen med James Bond, og landet med fallskjerm til åpningsseremonien i OL i London. Eller, på en måte.

Dronning Elizabeth dukket opp på de olympiske lekene i 2012 sammen med sine elskede corgier og James Bond-skuespiller Daniel Craig – men selve hoppet ble gjort av en stuntarbeider.

